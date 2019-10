Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Už je to tady

KRAJ – Ranní mlhy, teplota na bodu mrazu, k tomu všemu „dušičky“. Na silnicích si dávejte pozor.

I policisté v Libereckém kraji připravují na nadcházející víkend zvýšený výkon služby. Je to nasnadě. První listopadový týden a zejména pak víkendové dny, jsou totiž ve znamení Památky zesnulých. Na základě zkušeností z předchozích let je zřejmé, že na silnice vyjedou nejen zkušení řidiči, ale i ti takzvaní sváteční. Návštěvy hřbitovů i pietních míst si nenechá ujít množství návštěvníků. Ruku v ruce s tím jde nejen zvýšený provoz na pozemních komunikacích, ale také obsazenost parkovacích míst.

Policisté v Libereckém kraji budou pochopitelně dohlížet na bezpečnost v provozu na pozemních komunikacích. Běžné silniční kontroly lze tak předpokládat nejen na hlavních tazích spojujících aglomerace s okolními městečky a vískami, ale také právě u parkovacích ploch a stáních v blízkosti rozlehlejších hřbitovů. V rámci dohledu nad bezpečností v provozu budou policisté z Odboru služby dopravní policie spolu s kolegy z pořádkové policie kontrolovat povinnost užití zádržných systémů, budou dohlížet na zákaz požití alkoholických nápojů před a během jízdy, ale zaměří se také na problematiku spojenou s nelegální migrací či na pátrání po osobách a věcech pocházejících z trestné činnosti.

Doporučujeme:

Berte zřetel také na zhoršující se klimatické podmínky. Ranní mlhy, snížená viditelnost, pohyb chodců, kluzký povrch vozovky, spadané listí, to vše může hrát významnou roli v bezpečnosti provozu. Řidiči by se měli přesvědčit o tom, že jejich vozidlo je připraveno na jízdu v nepříznivém počasí. Funkční světlomety a stírače, ale i povinnost užití zimních pneumatik či povinná zimní výbava v úsecích komunikací osazených dopravní značkou C 15a,b („Zimní výbava“), to vše by mělo být pro řidiče samozřejmostí.



O úsecích, na nichž je povinná zimní výbava v Libereckém kraji se více dozvíte zde. (Mezi zmíněné úseky komunikací v odkazu, spadá také silnice I/9 na Českolipsku u Svoru.)



Stejně tak i chodci by měli dbát na to, aby byli pro ostatní účastníky silničního provozu viditelní. Absence reflexních prvků je velkým problémem zejména mimo městskou zástavbu. Zákonná povinnost být vybaven reflexními prvky platí na místech mimo obec. Nezapomínejte na to. Brzké smrákání či ranní mlhy jsou právě tou nejproblematičtější dobou.



O reflexních prvcích a jejich použití se dozvíte více zde.

Nepozornosti majitelů zaparkovaných aut u pietních míst a hřbitovů mohou využít různí chmatáci a podvratné živly k tomu, aby je připravili o cenné věci ponechané svému osudu, bez ladu a skladu, v interiéru vozidla. Neponechávejte cenné věci ve vozidle! Berte je vždy s sebou, byť se jedná i jen o několik málo minut, po které nebudete u vozidla. Nenechávejte na sedačkách vozidel nic, o co byste neradi přišli. Před odchodem od vozidla se podívejte také na střechu vozu. Nezřídka se stává, že si tam odložíte drobnosti, na které velmi často zapomenete. Prevence, ale i kontrola je základ. Čím obezřetnější budete, tím spíše můžete podobným nepříjemnostem předejít.

30. října 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

vytisknout e-mailem