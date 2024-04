Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Už jako nezletilý měl problém se zákonem

MŘ Ostrava - Kriminalisté poslali do vazby dalšího 15letého mladíka.

Na začátku dubna letošního roku se 31letý muž osobně dostavil na obvodní oddělení Ostrava-Zábřeh, kde oznámil napadení a následné odcizení peněženky, platební karty a mobilu. Jak sám muž uvedl, měl jít podchodem poblíž nákupního centra, kdy za sebou zpozoroval skupinku mladíků. Za touto se sice otáčel a hlídal si jejich odstup, ale nakonec se k němu přiblížili a jeden z nich ho bezdůvodně fyzicky napadl. Muž upadl na zem a následně mu měl útočník vzít jeho věci.

Mezi samotným napadením a oznámením uběhly zhruba dvě hodiny. Rozjelo se pátrání po pachateli a jeho kamarádech. I přesto, že samotný útok nebyl spáchán pod kamerami, tak díky městskému kamerovému systému, který je rozmístěn napříč Ostravou, se policistům podařil vytrasovat jejich pohyb a následně i popis. Policejní hlídky se rozjely propátrávat okolí. Díky operativním poznatkům se jim podařilo zjistit jejich možný pohyb. Uběhla hodina od oznámení a policisté z obvodního oddělení Ostrava-Zábřeh při projíždění křižovatkou ulic Sokolská třída a K Lávce si všimli mladých osob, které odpovídaly popisu právě hledané skupince. Při samotné kontrole muži zákona u 15letého chlapce našli mobilní telefon, který byl právě poškozeného.

Do své gesce si čtyři mladíky (ve věku 14, 15, 19 a 21 let) převzali kriminalisté z Ostravy-Zábřehu, kteří je postupně vyslechli. Jak se ukázalo, tak skupinka čtyř chlapců se měla procházet poblíž nákupního centra, šla podchodem, kdy před nimi měl jít také poškozený. Právě 15letý chlapec se měl od skupinky vzdálit a oslovit muže s dotazem, jak se dostane k nákupnímu centru Kotva. Aniž by poškozený stačil odpovědět, přišla nečekaná reakce od neznámého mladíka. Ten ho měl udeřit do obličeje, kdy následkem toho muž spadl na zem a mladík mu měl odcizit věci.

Komisař 8. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání 15letého mladíka a obvinil ho ze spáchání provinění loupeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Mladík využil svého zákonného práva a odmítl vypovídat. V současné době je stíhán vazebně, v případě odsouzení mu hrozí až pětileté vězení.

15letý mladistvý už jako nezletilý měl bohatou trestní minulost. Opakovaně se dopouštěl činů jinak trestných, a to například loupeží či maření výkonu úředního rozhodnutí v podobě útěků z výchovného ústavu. Právě z důvodu opakovaného páchání trestné činnosti mu byla už jako nezletilému uložena ochranná výchova a byl umístěn do výchovného ústavu na Ostravsku, ze kterého byl právě na útěku.

dne 12. dubna 2024

por. Bc. Eva Michalíková

