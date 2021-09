Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Uviděl nastartované auto, tak do něj nasedl a odjel

BLOVICE – Nejdříve vstoupil do domu, poté odjel s vozidlem.

Policisté z obvodního oddělení v Blovicích se zabývají případem, který se stal 1. září v odpoledních hodinách. Neznámý pachatel vstoupil nezajištěnými vchodovými dveřmi do rodinného domu. Na chodbě domu ho překvapila majitelka, a tak se dal na útěk. Před domem se nacházel majitel domu se svým známým, kteří pachatele začali pronásledovat. Muž ve věku 56 let byl známý majitelů domu a nedaleko měl nastartovaný vůz značky Toyota RAV 4, do kterého neznámý pachatel nasedl a s vozidlem odjel. Policisté ve věci zahájily úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody a neoprávněné užívání cizí věci.



prap. Bc. Jana Prokopová

2. září 2021

