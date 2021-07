Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Úvěry byly bance podezřelé

BRNO VENKOV: Žena se nechala zlákat snadnými obchody s kryptoměnou.

Skoro dvě stě tisíc korun zaplatila za svou naivitu a touhu po snadném zisku sedmašedesátiletá žena z Brněnska. Reagovala na internetový inzerát nabízející investice do kryptoměny. Podle pokynů operátora si nainstalovala do svého počítače software umožňující jeho dálkové ovládání. Neváhala také odeslat kopie svých dokladů. Pak už jen čekala, jak bude její konto narůstat. Jenže opak se stal pravdou. Z účtu zmizely do zahraničí během krátké doby nemalé částky. Navíc se neznámý pachatel pokusil, naštěstí neúspěšně, sjednat dva úvěry. Díky obezřetnosti banky tak žena nepřišla o další peníze.

por. Bohumil Malášek, 9. července 2021

vytisknout e-mailem