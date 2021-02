Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Úvěrový podvod

Českokrumlovsko – Škoda přesáhla 230 tisíc korun.

Třiatřicetiletou ženu z Českokrumlovska v uplynulých dnech obvinili českokrumlovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality ze spáchání přečinů podvod a úvěrový podvod.

Policisté jí kladou za vinu, že měla v období od října 2017 do února 2018 sjednat 14 úvěrových smluv s dvanácti společnostmi. Při jejich sjednávání měla zamlčovat podstatné údaje týkající se jejích předchozích závazků z dříve uzavřených smluv. Navíc v období od prosince 2017 do ledna 2018 měla uzavřít dvě smlouvy o půjčkách, přestože si byla dobře vědoma své špatné finanční situace. Žena své závazky do současné doby neuhradila. Poškozeným společnostem měla způsobit škodu, která přesáhla 230 tisíc korun. Trestní stíhání obviněné je vedeno na svobodě.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

3. února 2021

vytisknout e-mailem