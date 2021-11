Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Úvěrové podvody

SOKOLOVSKO – Způsobila škodu přes 360 000 Kč.

Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 33leté ženy ze Sokolova, kterou obvinili ze spáchání pokračujícího přečinu úvěrového podvodu.

Obviněná žena měla od října do prosince roku 2020 nejméně ve 12 případech prostřednictvím internetu uzavřít s nebankovními institucemi smlouvy o úvěrech. Při uzavírání těchto smluv měla uvádět nepravdivé údaje o svých měsíčních výdajích týkajících se splátek jiných úvěrů. Úvěry jí na základě sdělených nepravdivých informací byly společnostmi poskytnuty. Žena si však byla vědoma toho, že pokud by uvedla pravdivé údaje, úvěry by jí poskytnuty nebyly.

Svým jednáním způsobila poškozeným společnostem škodu přesahující částku 360 000 Kč.

V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody až na pět let, neboť svým jednáním způsobila větší škodu.

mjr. Bc. Kateřina Pešková

29. 11. 2021

