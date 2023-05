Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Uvěřila výhodné investici

CHOMUTOVSKO - Díky policistovi nepřišla o celou částku.

O téměř 600 tisíc mohla přijít žena z Chomutova, která se stala další z mnoha obětí podvodníků. Ti získávají peníze pod záminkou výhodných investic. Se svým mužem totiž na sociální síti zareagovali na reklamu týkající se výhodné investice u jedné investiční společnosti. Reklama, u níž byla přiložena i fotka známé osobnosti, je zaujala a klikli na odkaz pod ní. Poté se zobrazil elektronický formulář, kde vyplnili osobní údaje včetně telefonního čísla. Ve stejný den jim volal údajný zástupce jisté investiční společnosti s nabídkou výhodného investování. Přestože mu žena nejdříve řekla, že tomuto způsobu investování nevěří, podařilo se mu jí díky „vysvětlování“ přesvědčit a přimět ke spolupráci. Dotyčná se pak již řídila instrukcemi, které jí neznámý dával. Nejprve dle jeho pokynu klikla na odkaz zaslaný emailem, načež se jí zobrazila obchodní platforma investiční společnosti. Na těchto stránkách byl vidět graf, zůstatek účtu apod. a volající ženě vysvětloval, jak vše funguje. Poté ji vyzval k zaslání prvotní investice ve výši minimálně 4.900 korun. Ona tedy platbu odeslala a ta se pak zobrazila v platformě investiční společnosti.

Následovalo několik telefonních hovorů, při kterých si oběť podvodu do svého telefonu a počítače dle pokynů nainstalovala aplikaci AnyDesk umožňující vzdálený přístup do těchto zařízení a pokaždé volajícímu na žádost sdělila požadovaný číselný kód a mobil či počítač mu zpřístupnila. Dále si nainstalovala aplikaci sloužící ke správě peněz a finančních transakcí, a na těchto stránkách se zaregistrovala. Se vším jí volající „pomáhal“. Potom po ní chtěl, aby se současně připojila do této aplikace i do svého internetového bankovnictví. Na jejím bankovním účtu pak došlo k žádosti o půjčku ve výši bezmála 600 tisíc korun a další manipulací pomocí vzdáleného přístupu a plněním instrukcí ze strany poškozené tato nakonec ze svého účtu odeslala dvě platby, z nichž každá činila kolem 280 tisíc korun. Tyto částky se pak objevily na jejím účtu ve zmíněné nainstalované aplikaci sloužící ke správě financí. Tam je dle instrukcí směnila na eura. Poté ji volající znovu kontaktoval s tím, že peníze odešlou do té obchodní platformy údajné investiční společnosti.

Na svou banku a poté i policii se důvěřivá žena obrátila až po několika dnech. Když se totiž se svým „investováním“ svěřila příteli své dcery, okamžitě jí vysvětlil, že naletěla podvodníkovi. V té době však již na účtu v aplikaci spravující finance měla jen zůstatek ve výši cca 12 tisíc euro. O tyto peníze nakonec díky policistovi, který s ní oznámení sepisoval a poradil jí, jak se zachovat (že hlavně již nemá komunikovat s volajícími podvodníky a plnit žádné jejich pokyny, a že je třeba požádat o navrácení finančních prostředků), nepřišla. Částka ve výši přesahující 270 tisíc jí byla zaslána zpět na její bankovní účet. Škoda, která byla této ženě podvodníky způsobena, tedy činí přibližně 300 tisíc korun.

Policisté upozorňují, že podvodů páchaných tímto nebo podobným způsobem stále přibývá a podvodníci dokáží s obětmi manipulovat takovým způsobem, že pak „bez přemýšlení“ plní všechny jejich instrukce a přichází tak často o vysoké částky. Pokud nechcete o své peníze přijít, buďte obezřetní a držte se následujících doporučení:

Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho neznáte.

Pachatelé Vás mohou oslovovat například telefonicky, e-mailem, nebo lákavou reklamou. Nevěřte bezhlavě telefonním číslům volajících, protože i ID volajícího může být podvržené.

Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace, nebo informace o vašem bankovnictví.

Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.

Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.

Nepodléhejte manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika.

Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 18. května 2023

