Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Uvěřila podvodníkovi, že má v zahraničí peníze

OLOMOUCKO - Podvodník ženu obalamutil, že jí pošle zisk z investice do kyberměny.

Na policisty ve Velké Bystřici se obrátila 58letá žena z Olomoucka s tím, že jí neznámý pachatel připravil o téměř 60 tisíc korun. Podvodníkovi se podařilo ženě namluvit, že jí leží v zahraničí na účtu částka přes 3 tisíce EUR.

Oznamovatelka uvedla, že v polovině září 2024 jí telefonicky kontaktoval muž, od kterého se dozvěděla, že má v zahraničí údajný účet s kryptoměnou s částkou přibližně 87 tisíc korun. Mělo se jednat o zisk dotyčné, která měla do kybernetické měny investovat před třemi lety. Žena se před lety skutečně zajímala o investice tohoto typu. Poslechla volajícího a do notebooku si stáhla čtyři různé aplikace, mimo jiné pro vzdálený přístup AnyDesk i aplikaci Revolut. Po stažení aplikací jí muž požádal o číslo bankovního účtu, na který jí přijdou peníze. Žena volajícímu údaje sdělila včetně požadovaného čísla platební karty a PIN kódu. Poté se na jeho pokyn přihlásila na notebooku do internetového bankovnictví. Volající jí pak sdělil, že nyní bude zadávat transakce k převodu peněz. Ty rozdělil na menší částky a požádal ženu o jejich potvrzení přes mobilní telefon. Žena tyto převody potvrdila v domnění, že se jedná o příjem peněz. Záhy chtěla zkontrolovat účet přes mobilní bankovnictví, ale muž jí zakázal v danou chvíli zasahovat do notebooku i telefonu, protože by přerušila prováděné transakce. Ženě se po pár minutách zdála situace podezřelá a vypnula mobilní telefon. Když přístroj zapnula a přihlásila se do internetového bankovnictví, zjistila, že jí peníze nepřišly, ale naopak odešly. Podvodník ženu připravil o desítky tisíc korun. Pachateli hrozí za přečin podvod až dva roky za mřížemi.

Pokud Vám někdo zavolá, že máte u nich peníze, např. ze zisku z investic a navrhne Vám jejich zaslání, zavěste. Nevěřte příběhu, že máte někde uloženy peníze, o kterých nevíte. Vždy se jedná se o podvodníka s jediným cílem, připravit Vás o úspory. Buďte opatrní!

por. Mgr. Libor Hejtman

16. října 2024

