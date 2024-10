Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Uvěřil falešnému profilu na internetu

MŘ Ostrava - Zaplatil za vojenský dalekohled, na který už čeká téměř půl roku.

Na facebookovém profilu narazil na osobu pod nickem „Stig Malko Mirona“, která inzerovala k prodeji vojenský pozorovací dalekohled z 2. světové války. Cena tohoto zboží byla 750 Euro. Kupující oslovil prodávajícího s tím, že má o dalekohled zájem. Vše nasvědčovalo pravosti inzerátu i proto, že prodávající komunikoval se zájemcem přesvědčivě a šlo poznat, že se v tomto oboru vyzná. Kupující následně udělal velmi důležitý krok, který doporučujeme. Tím bylo zjistit si recenze o prodávajícím. Zvláštností pak bylo, že žádnou recenzi nenašel, ani kladnou, ani zápornou. To už je skutečnost, která by mohla napovědět, že by se mohlo jednat o smyšlený nick, a tedy možného podvodníka. Před uskutečněnou platbou poškozený muž požadoval kontaktní údaje prodávajícího. Tyto vedly až do Litvy. I přes takové zjištění téměř 40letý muž poslal v přepočtu něco málo přes dvacet tisíc korun, a to už na konci dubna. Do dnešního dne se však zaplaceného vojenského dalekohledu z 2. světové války nedočkal, proto na konci záři vše oznámil na policii.

Policisté z obvodního oddělení Ostrava-Vítkovice v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu. V případě dopadení pachateli hrozí až dva roky vězení.

Vzhledem k blížícímu se období vánoc a nakupování přes internet, se můžete lehce stát i vy obětí podvodného jednání. Proto bychom chtěli připomenout několik zásadních rad, jak nakupovat přes internet. Buďte obezřetní, nakupujte od ověřených prodejců, čtěte recenze, a pokud je to možné, plaťte na dobírku a zboží ihned zkontrolujte. Vyhýbejte se podezřelým nákupům, i když cena může být lákavá.

dne 30. září 2024

por. Bc. Eva Michalíková

