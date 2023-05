Útvar pro ochranu prezidenta České republiky – početní stavy

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:



„1) Počet policistů, kteří byli přijati do služby / zařazeni k Útvaru pro ochranu prezidenta republiky, a to v jednotlivých konkrétních letech v období let 2017-2023.



2) Počet policistů, kteří odešli / byli propuštěni z Útvaru pro ochranu prezidenta republiky, a to v jednotlivých konkrétních letech v období let 2017-2023.“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli poskytla elektronický soubor s požadovanými statistickými daty (viz. příloha).



pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 23. 5. 2023

