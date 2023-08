Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Utrácela za cizí

LIBERECKO - Ženě přišlo omylem na účet 228 690 korun, hospodařila s nimi po svém.

V prosinci 2021 odeslala obchodní firma omylem částku 228 690 korun na účet mladé ženy z Liberecka. Ve skutečnosti s ním ale disponuje její 49letá matka.

To, že na účet dcery přišla vyšší částka, nijak neřešila. Myšlenka peníze vrátit nebo informovat banku o této události ji vůbec nenapadla. Avšak jak s částkou naložit, to věděla. Peníze postupně žena z účtu vybrala, poplatila své závazky, nakoupila dárky k vánocům a peníze užila pro běžnou potřebu. Za dva měsíce ji kontaktovala poškozená firma a vyzvala ji k navrácení peněz. K obdržení částky se žena přiznala, i k tomu že ji celou utratila a jako řešení navrhovala, že jim bude peníze splácet. Na to firma nepřistoupila a podala na ni trestní oznámení.

Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro přečin zatajení věci. Ženě hrozí včetně splácení peněz až jeden rok ve vězení.

9.8.2023

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

