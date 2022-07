Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Utonutí ve Vltavě

Písek – Hladná – Muž ke své chatě mířil přes zátoku Albrechtického potoka, ta se mu však stala osudnou. (Hlasová schránka 974 236 116)

Včera po jedenácté hodině dopoledne oznámil muž na tísňovou linku policie, že pohřešuje svého švagra, kdy dále uvedl, že odešel z chaty, která se nachází v chatové oblasti při ústí zátoky Albrechtického potoka, na levém břehu řeky Vltavy, pod obcí Albrechtice nad Vltavou, část obce Hladná. Muž se nepozorovaně rozhodl z této chaty po druhé hodině ranní odejít do své chaty, umístěné před zmíněnou zátokou, kam však již nedorazil. Po oznámení na policii ihned začala rozsáhlá pátrací akce, do které byli nasazeni protivínští policisté, zvíkovští policisté na člunu, dopravní policisté i kompletní výjezd píseckých kriminalistů, potápěčská skupina zásahové jednotky Jihočeského kraje, policejní psovod a byl použit i dron. Do pátrání po pohřešovaném se dále zapojili také příslušníci HZS Týn nad Vltavou a HZS Jihočeského kraje s barokomorou. Pohřešovaného muže se bohužel podařilo nelézt ve 13:30 hodin již bez známek života v hloubce dvou metrů týnským hasičům při ústí zátoky Albrechtického potoka v řece Vltavě. Přivolaný lékař na místě stanovil pravděpodobnou příčinu smrti utonutím, bližší určí až zdravotní pitva. Na základě prověřování této tragické události mohl v této nešťastné věci sehrát u 43letého muže nemalou roli i alkohol.

Každý rok řeší policisté případy pohřešování a bohužel i tonutí. Prosíme, pomozte nám předejít takovýmto událostem a než se k vodě vydáte, domluvte si se svými blízkými pravidla pobytu a pohybu. Velmi užitečné rady lze nalézt na stránkách www.bezpecnedetstvi.cz/prevence. Zde se nachází desatero bezpečného pobytu u vody.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

3. července 2022

