Útoků na vaše peníze přibývá

ZNOJEMSKO: Důvěřiví lidé dělají zbytečně stejné chyby!

Denně nám občané oznamují, že se stali obětí drzých zlodějů a podvodníků ve virtuálním světě. Různé legendy, stejné chyby a vždy ztráta mnoha peněz. To vše v kombinaci s velkou důvěřivostí mají společné případy z tohoto týdne:

Neznámý pachatel přesvědčil čtyřiatřicetiletého muže, že jeho osobní data byla zneužita k pokusu při uzavření smlouvy o půjčce. Vysvětlil mu, jak zabránit někomu cizímu, aby si na něho půjčku vyřídil. Důvěřivý muž pak postupoval přesně podle instrukcí podvodníka. Odjel do Brna, navštívil pobočku svojí banky, založil si expresní půjčku na 600 tisíc korun a ihned si nechal tuto sumu vyplatit v hotovosti. Vybrané peníze pak dle dalších instrukcí vložil do nedalekého bitcoinmatu. Vznikla mu tím škoda 920 tisíc korun, protože osobně půjčené peníze musí včetně úroků bance během deseti let splatit.

Čtyřiatřicetiletého muže zlákala nabídka výdělku z bitcoinů. Telefonicky byl kontaktován údajným zaměstnancem společnosti, kde měl virtuální měnu. Nechal se přesvědčit k nainstalování programu vzdáleného přístupu do počítače. Potom sdělil i údaje k platební kartě a odeslal kopii občanského průkazu. Výsledkem práce neznámého podvodníka rozhodně není žádný zisk ale krádež 410 tisíc korun.

Neznámý pachatel kontaktoval telefonicky sedmatřicetiletou ženu, jenž měla účet s virtuální měnou. Získal si její důvěru nabídkou většího zisku. Bylo to však podmíněno převodem kryptoměny na běžný bankovní účet. Aby to prý proběhlo rychleji a bezpečně, požádal ji o instalaci programu pro dálkový přístup. Důvěřivá žena souhlasila a umožnila mu přístup do svého internetového bankovnictví. Ten si pak sám převedl 240 tisíc korun a přestal s ní komunikovat.

Neznámý pachatel oslovil prostřednictvím sociálních sítí šedesátiletou ženu. Prý vzhledem k tomu, že je nemocná, rozhodl se jí darovat 850 tisíc Euro. Má očekávat telefonát právníka, který převod peněz na její účet zařídí. Údajný právník se ozval a za převod velkého finančního daru požadoval různé poplatky. Oslovená žena mu poslala téměř 30 tisíc korun a daru se nedočkala.

Devatenáctiletý muž nabízel na internetovém portálu k prodeji maskáčové tričko. Ozval se mu zájemce, který mu odeslal odkaz na kurýrní službu. Prodávající vyplnil veškeré údaje k platební kartě a následně zjistil, že mu z účtu zmizelo skoro 28 tisíc korun.

- Nikdy nikomu nesdělujte svá hesla a přístupové údaje.

- Nikdy nikomu nedovolte dálkový přístup do vašeho telefonu nebo počítače.

- Skuteční bankovní úředníci a ani policisté po vás tyto informace nechtějí po telefonu.

- Pokud vám chce někdo poslat peníze, stačí mu k tomu pouze číslo vašeho účtu.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 14. října 2022

