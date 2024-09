Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Útok na základní škole v Domažlicích

PLZEŇSKÝ KRAJ – Od prvopočátku jsme případu věnovali maximální pozornost, naše prvosledová hlídka byla na místě události do několika málo minut od přijetí oznámení. Případem se zabývají krajští kriminalisté. Dvě zraněné děti jsou již v domácí péči.

Včerejšího dne kolem 8. hodiny ranní jsme na tísňové lince 158 přijali oznámení o útoku nožem na Základní škole Komenského 17 v Domažlicích.

Na místo ihned vyjela prvosledová hlídka policistů obvodního oddělení Domažlice, která byla na místě události velice promptně, a to do několika málo minut od přijatého oznámení (na místo dorazila konkrétně v čase šest minut po osmé hodině ráno). Krátce poté k této škole přijeli i kolegové z domažlického dopravního inspektorátu, následovaly další hlídky včetně policistů ze služby kriminální policie a vyšetřování. Po příjezdu na místo jsme si od zaměstnanců školy převzali dívku, která se tohoto protiprávního jednání měla dopustit, s tím že z naší strany byla zajištěna ve čtvrt na devět ráno a následně se jí začala věnovat i policejní psycholožka.

Dvě zraněné děti, které nebyly v ohrožení života, byly předány do péče zdravotníků, stejně tak jako jedno z dalších dětí, které bylo v šoku. Ještě včerejšího dne byly obě zraněné děti, které byly převezeny do nemocničního zařízení, propuštěny do domácí péče.

V krátké době se na místo události dostavila také výjezdová skupina služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, která si tento případ s ohledem na jeho závažnost převzala a vyrozuměla samozřejmě dosahovou státní zástupkyni Krajského státního zastupitelství v Plzni.

Policisté začali ihned provádět celou řadu prvotních a neodkladných úkonů, jakými bylo především zajištění a ohledání místa činu a zajištění věcí důležitých pro trestní řízení. Dále policisté prováděli další šetření ve věci, zejména zjištění okolností případu včetně vytěžování a výslechů zainteresovaných osob.

Po provedení těchto prvotních procesních úkonů byla podezřelá dívka za účasti právního zástupce a pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí převezena na policejní služebnu, kde proběhl její výslech a další nezbytné úkony. V odpoledních hodinách po vyhodnocení provedených procesních úkonů a po vyhodnocení důkazní situace byla stanovena právní kvalifikace. Vrchní komisařka odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání činu jinak trestného vražda dle paragrafu 140 odst. 1, odst. 3 písm. a), písm. c) trestního zákoníku spáchaného ve stádiu pokusu dle paragrafu 21 odst. 1 trestního zákoníku. Následně naše hlídka převezla podezřelou za účasti pracovnice OSPOD do nemocničního zařízení s režimovým opatřením, ve kterém je po provedeném lékařském vyšetření v současné době dívka hospitalizována.

Ve věci i nadále probíhá trestní řízení a s ním související procesní úkony, kterým se kriminalisté budou věnovat i v následujících dnech. Kromě jiného budou např. některé zajištěné věci důležité pro trestní řízení podrobeny odbornému zkoumání. Předmětem prověřování zůstává i nadále motiv tohoto činu.

S ohledem na věk podezřelé i poškozených, kterými jsou žáci druhého stupně základní školy – tedy osoby mladší 15 let, nebudeme k případu sdělovat žádné bližší informace, a to v souladu s platnými právními normami jako je především zákon o soudnictví ve věcech mládeže a trestní řád.

S ohledem na příspěvky, které se objevují ve virtuálním prostředí v diskuzích pod jednotlivými články, opětovně sdělujeme, že podezřelá dívka není cizí státní příslušnosti. Tuto informaci zdůrazňujeme i přesto, že u takto nešťastné události jakou je tato, nehraje státní příslušnost žádnou roli, obzvlášť pokud jde o děti.

Jak jsme již v úvodu sdělili, k této nešťastné události vyjeli také policejní psycholožky a krizový intervent, kteří byli od prvopočátku na místě a poskytovali svou psychologickou pomoc potřebným. Včerejšího dne se jejich činnost týkala zejména komunikace směrem k zaměstnancům této školy a rodičům dětí, kteří jejich služby potřebovali. Dnes jsou rovněž k dispozici pro děti, jejich rodiče, stejně tak jako pro pracovníky této základní školy.

Závěrem bychom chtěli ocenit duchapřítomnost zaměstnanců školy, kteří podezřelou dívku na místě omezili na osobní svobodě a zabránili jejímu počínání. Za spolupráci na místě události děkujeme Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje a Městské policii Domažlice.

Úplným závěrem bychom chtěli vyjádřit naše politování nad touto nešťastnou událostí, která se s ohledem na charakter činu bohužel vůbec poprvé stala na území Plzeňského kraje. Dětem, rodičům i zaměstnancům školy přejeme, aby se s touto situací, co možná nejdříve to půjde, vypořádali a v případě potřeby, se na nás obrátili. Pomoc všem velmi rádi poskytneme.



mjr. Mgr. Pavla Burešová

4. září 2024

