Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Útok dalšího generála

TRUTNOVSKO - Tentokrát žena přišla o 260 tisíc korun.

Na obvodním oddělení Trutnov policisté v pátek odpoledne přijali oznámení o podezření z podvodu. Oznámení podala 52letá žena, která se v říjnu na sociálních sítích seznámila se čtyřhvězdičkovým generálem bojujícím v Sýrii. Muž se ženou nejprve nezávazně komunikoval, posílal jí své fotky a pak začal dělat návrhy ohledně společného života. Měl mít hodně peněz, které potřeboval převést na české peníze a uložit na cizí účet. Na svůj nemohl, protože ho má registrovaný na OSN. Po necelé třítýdenní virtuální známosti mu žena poslala kopii občanského a řidičského průkazu, na jejichž základě jí byl v zahraničí založen účet, na kterém posléze měla mít téměř 2,7 miliónů dolarů. Bankou byla vyzvána k zaplacení různých převodů. Žena ve dvou platbách zaslala 260 tisíc korun. To však nestačilo a byla požádána o další poplatek - více jak 1 milión korun. Tyto peníze již žena neposlala a obrátila se na policii.

Policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci tretného činu podvod, za což v případě objasnění hrozí pachateli trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.



Opětně veřejnost varujeme před zasíláním peněz neznámým osobám, s kterými se seznámíte na sociálních sítích, Nikdy nevíte, s kým si píšete a komu peníze posíláte. Upozorňujeme, že se většinou jedná o zahraniční účty, kdy je minimální šance na dopadení pachatele.

por. Iva Kormošová

22.11.2021, 15.10

