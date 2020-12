Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Útočník napadl muže i jeho těhotnou přítelkyni

HRADECKO – Nyní mu hrozí až tři roky ve vězení.

Hradečtí policisté v těchto dnech obvinili pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování, výtržnictví a přečinu ublížení na zdraví ve stadiu pokusu sedmadvacetiletého muže.

Ten v odpoledních hodinách dne 16. prosince 2020 napadl před vchodem do panelového domu v Hradci Králové o osmnáct let staršího muže a jeho těhotnou přítelkyni. Přivolaní policisté pohotovostního a eskortního oddělení agresora, který opakovanými údery do oblasti obličeje napadal druhého muže a následně na něho vytáhl i nůž, poté u něho doma zadrželi.

Z vyšetřování vyplynulo, že motivem jednání byly pravděpodobně finanční neshody mezi muži.

Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, nyní je stíhán na svobodě.

por. Mgr. Lucie Konečná

23.12.2020, 10:30 hod.

