Útočník byl zadržen a umístěn do cely

KLADENSKO – Policejní hlídky agresora po fyzickém útoku zpacifikovaly.

Kladenští kriminalisté v současné době prošetřují případ fyzického útoku, ke kterému došlo dnes 12. srpna 2020 v brzkých ranních hodinách krátce před druhou hodinou v Kladně Švermov.

Na základě oznámení fyzického útoku byli vysláni policisté oddělení hlídkové služby a hlídka městských strážníků do ulice M. Majerové, kde se nacházeli dva muži mezi, kterými došlo k fyzickému napadení, které způsobilo viditelná krvavá zranění v oblasti hlavy. Následným policejním šetřením bylo zjištěno, že tomuto incidentu předcházela již nejprve slovní a poté fyzická potyčka mezi osmatřicetiletým mužem a jeho třiatřicetiletou přítelkyní, a to v odpoledních hodinách dne 11. srpna 2020. Dne 12. srpna 2020 v brzkých ranních hodinách se opět muž dostavil do bydliště přítelkyně v Kladně Švermov, kde došlo po otevření vstupních dveří k fyzickému útoku na muže r. 71, který je rodinným příslušníkem poškozené. Po fyzickém napadení se podařilo poškozenému muži vytlačit útočníka ze dveří. Agresor po zavření u těchto vstupních dveří poškodil skleněnou výplň. Následně po tomto útoku se na místo dostavily policejní hlídky P ČR a MP Kladno, které oba muže od sebe oddělily, aby zamezily dalšímu útoku.

Policisté oddělení hlídkové služby vyzvali oba muže k provedení dechových zkoušek. U poškozeného muže byl výsledek negativní a u podezřelého osmatřicetiletého výtržníka byla dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem a naměřená hodnota byla ve výši 2.35 promile alkoholu v dechu. Dále byla před vstupem do vozidla provedena prohlídka, při které byly u podezřelého muže nalezeny dva igelitové sáčky neznámým obsahem. Následně byl podezřelý eskortován k lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu do kladenské nemocnice a poté do policejní cely.

Podezřelý muž ve věku osmatřicet let byl zadržen a nyní je podezřelý z trestných činů ublížení na zdraví a přechovávání omamné a psychotropní látky a jedů.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

12. srpna 2020

