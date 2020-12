Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Útočil ve vlaku

OLOMOUCKÝ KRAJ - Útočník během pár hodin skončil v rukou kriminalistů.

V pondělí 30. listopadu 2020 po patnácté hodině jsme přijali oznámení o napadení muže ve spěšném vlaku mezi železničními stanicemi Teplice nad Bečvou a Černotín na Hranicku. V té době neznámý muž měl plivat na cestující ve vagoně. Pětačtyřicetiletý cestující upozornil muže na nevhodné chování a mezi muži došlo k hádce, která přerostla ve fyzické napadení. Plivající muž napadl spolucestujícího nožem a pokračování v útoku zabránil až přivolaný strojvůdce. Útočník poté z vlaku utekl. Zraněný muž byl s bodnými zraněními převezen do nemocnice.

Policisté okamžitě začali po nebezpečném pachateli pátrat. Do pátrání se zapojili i kolegové ze Zlínského kraje. Kriminalisté územního odboru Přerov podrobně analyzovali získané informace a zajištěné stopy. Na jejich základě se jim podařilo zjistit totožnost pachatele, a to třicetiletého muže z Hranic. Kriminalisté útočníka do pár hodin vypátrali a v úterý 1. prosince ráno jej zadrželi ve Valašském Meziříčí.

Na základě zjištěných informací a zajištěných stop si případ převzali krajští kriminalisté. Muž je v tuto chvíli zadržen a kriminalisté s ním provádí procesní úkony. Předpokládáme, že zadržený bude v nejbližších hodinách obviněn ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu.

por. Mgr. Libor Hejtman

1. prosince 2020

