Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Útočil teprve 17letý mladík

PLZEŇ – Agresor strčil do poškozeného. Ten zůstal ležet v bezvědomí. Důvodem byla hlasitá hudba.

Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství policie Plzeň zahájili trestní stíhání mladistvého ze spáchání provinění ublížení na zdraví v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví. Obviněným je teprve 17letý mladík z Plzně. Ten se 11. ledna 2019 procházel po Plzni s partou kamarádů a přitom poslouchali hudbu z reprobedny. Kolem sedmé hodiny večer se v Rubešově ulici s partičkou potkal 52letý muž, který mladíka napomenul, aby hudbu ztlumil. Ten na to reagoval slovy: ,,Nebo co?“ Starší muž ho tedy napomenul znovu. Mladý agresor neváhal a do muže strčil tak, že ten upadl na zem a zůstal ležet v bezvědomí. Místo toho, aby zavolal na linku 155, ještě do muže v bezvědomí kopl. Celá parta z místa následně utekla. Poškozený utrpěl pohmoždění spánkového laloku a více jak dva týdny ležel v nemocnici. Následkem zranění trpí poruchou krátkodobé i dlouhodobé paměti a poruchou řeči, kdy tyto poruchy budou dle znalce s největší pravděpodobností již trvalé.

Díky precizní práci plzeňských kriminalistů a kamerovým záznamům z jiného napadení, kde mladík také figuroval, policisté agresora ztotožnili a vypátrali. Výše popsaného jednání se dopustil již v minulosti a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 8 měsíců. V neposlední řadě byl uznán vinným z provinění loupež, kterou spáchal v roce 2018. V současné době vykonává trest odnětí svobody ve věznici pro mladistvé.

nprap. Michaela Raindlová



vytisknout e-mailem