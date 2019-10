Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Útočil s nožem v ruce

BRNO: Lupič se do parku pod Špilberkem vrátil, čekali tam na něj kriminalisté.

Trojici chlapců ve věku od devíti do třináct let si v posledních dnech měsíce září vybral v parku v Kounicových kolejích jedenadvacetiletý mladík. Pohrozil jim nožem a důrazně požadoval jejich telefony. Vyděšení hoši mu vydali své telefony v celkové hodnotě téměř dvacet tisíc korun. Pak z místa utekl. Jak se lupič později kriminalistům svěřil, chtěl tímto způsobem řešit svou nastalou nezáviděníhodnou situaci. Jedenadvacetiletý muž bez domova a bez prostředků si prý takto chtěl obstarat peníze na živobytí. Telefony nabídl k prodeji překupníkům a získané peníze velmi rychle utratil. O čtyřiadvacet hodin později si se stejným scénářem v hlavě v parku pod Špilberkem vyhlédl na lavičce sedící dvojici devatenáctiletých mladých žen. Opět s nožem v ruce požadoval telefony a peníze. Poškozené mu vydaly své mobilní telefony a asi dva a půl tisíce korun. Získaná hotovost navýšená o částku za prodej telefonů mu vydržela čtyři dny. Znovu tedy zamířil pod Špilberk. Jeho obětí se odpoledne staly jedenadvacetileté kamarádky. Při pohledu na nůž v ruce a důrazné pohrůžce, že jej použije, lupič získal dva mobilní telefony a více než dva tisíce korun v hotovosti. O tři dny později se zjevil v podvečer ve stejném parku znovu. Tentokrát byla jeho obětí čtyřiadvacetiletá žena. Lupič využil chvíle, kdy se sehnula pro kaštan a s nožem v ruce jí pohrozil. Takto získal peněženku s několika téměř bezcennými rumunskými bankovkami. Kriminalisté na základě vyhodnocení předchozích loupežných přepadení a získání řady informací, mimo jiné i záběrů z bezpečnostních kamer, byli přesvědčeni, že loupežná přepadení jsou dílem jednoho pachatele. Navíc si byli jisti, že na stejném místě brzy zaútočí. Jejich tušení se vyplnilo hned následující den. Lupič se v parku pod Špilberkem opravdu objevil a padl přímo do rukou kriminalistů, kteří se se svým bezpečnostním opatřením zaměřili právě na tuto oblast. Mladík hned při prvním výslechu přiznal, že loupežná přepadení z minulých dní jsou jeho dílem. Nyní je vazebně stíhaný pro loupež.

por. Bohumil Malášek, 15. října 2019

