Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Útočil na seniory

BRNO: Brněnští kriminalisté dopadli krátce po čtvrté loupeži. (video)

Odřeniny, pohmožděniny, nalomené články prstů, tržné rány a bezpochyby také šrámy na duši. To jsou následky 4 loupeží, kterých se v červenci a srpnu na seniorech v Brně dopustil mnohokrát trestaný čtyřiačtyřicetiletý recidivista. Ve finanční nouzi si vyhlédl zranitelné oběti a vytrhával jim tašky. Dvakrát zaútočil v Brně-Komíně, jednou ve Starém Lískovici a Králově Poli. Nejmladší oběti bylo 76 let, nejstarší 88 let. Senioři přišli o hotovost (celkem 10 tisíc korun, dokumenty, platební karty či klíče). Kriminalisté z prvního oddělení krátce po poslední loupeži (10.8.) zjistili, že je muž na cestě do Znojma za příbuznými. Na autobusovém nádraží ve Znojmě tak už na muže čekalo policejní vozidlo, které ho obratem dopravilo k výslechu a do cely. Nyní je obviněný ve vazbě, za loupeže mu hrozí až desetiletý trest. Kromě toho se zodpovídáz přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. na svědomí má i přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Převážel totiž auto známému do servisu s vysloveným zákazem řízení motorových vozidel – řidičský průkaz navíc nikdy nevlastnil.Trestnou činnost se snažil omluvit tím, že ho jako recidivistu nikdo nechce zaměstnat a peníze na jídlo sehnat musí. Útoky na seniory vysvětloval tím, že vzhledem k své tělesné konstituci si musí vybírat slabší oběti…

Výčet řádění tohoto nenapravitelného recidivisty nemusí být ještě konečný. Kriminalisté proto vyzývají občany, kteří obdobné případy nenahlásili, aby tak učinili prostřednictvím linky 158.

Současně upozorňujeme nejen seniory, že vstup do domů bývá rizikový. Věnujte prosím pozornost svému okolí.

mjr. Pavel Šváb, 13.08.2021

Pro televize k dispozici na vyžádání video s vyšším rozlišením.

Související dokumenty LP_1OOK_final_RSI.mp4

Velikost souboru:21,7 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem