Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Útočil bez důvodu

CHOMUTOVSKO - Za napadení na zastávce byl obviněn; Nechal se přistihnout při řízení se zákazem a pod vlivem drog.

Policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 27letého muže, který koncem listopadu v Chomutově bez zjevného důvodu brutálně fyzicky napadl 47letého cizince. K události došlo v ulici 17. listopadu, kde cizinec, který byl pod vlivem alkoholu, seděl na zastávce MHD. Mladý muž bez zjevné příčiny na dotyčného zaútočil. Nejdřív ho měl opakovaně udeřit pěstí, a když v důsledku toho poškozený spadl z lavičky, měl jej agresor kopat do hrudníku a hlavy. Poté ho měl odtáhnout do vozovky tak, že napadený muž měl tělo ve vozovce a hlavu na obrubníku. Ani to však ještě nebyl konec, útočník totiž ležícímu dvakrát dupl na hlavu. Když si všiml, že na protější straně ulice svědkyně události telefonuje, tak z místa utekl. O chvíli později na místo přijeli zdravotníci, kteří napadeného muže odvezli do nemocnice a policisté, kteří zadrželi podezřelého. Také on byl pod vlivem alkoholu. Napadený muž naštěstí utrpěl pouze méně závažná poranění.

Sedmadvacetiletý útočník z Teplicka nyní čelí obvinění ze spáchání trestných činů těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a výtržnictví. U soudu mu v krajním případě hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

Nechal se přistihnout při řízení se zákazem a pod vlivem drog

Z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je podezřelý 30letý muž, jehož v listopadu policisté kontrolovali při řízení vozidla na sídlišti Kamenná v Chomutově. Přitom zjistili, že dotyčný má příslušnými správními orgány uloženy čtyři zákazy řízení motorových vozidel. Za volant neměl tedy usednout až do července roku 2025. Podle provedeného orientačního testu na drogy byl navíc muž pod vlivem návykových látek, konkrétně THC. Na základě těchto skutečností policisté muže zadrželi. Své jednání může vysvětlit u soudu, kde mu hrozí až dvouletý trest.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 9. prosince 2022

vytisknout e-mailem