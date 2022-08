Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Utíkal policistům do pole, tam padl vysílením

TEPLICKO - Honičku jak z filmu zažili tepličtí policisté v noci na dnešek; Viděli jste nehodu?

Honičku jako z filmu prožili v noci z neděle na pondělí policisté na Teplicku. V Proseticích chtěli zastavit vozidlo BMW, kdy však řidič nerespektoval světelné ani zvukové pokyny k zastavení a začal ujíždět do centra Teplic. Z centra pokračoval zběsile ulicí Pod Doubravkou směrem do obce Drahkov. To už měl v patách několik policejních hlídek. V obci Suché přejel travnatý povrch u rodinného domu a vysokou rychlostí přejel přes 50 cm vysokou betonovou zídku a opět dopadl na silnici, kde pokračoval k obci Věšťany. Po chvíli však vozidlo zastavil v protisměru a začal utíkat do pole. Tam ho však pronásledoval policista, který byl na místě jako první. Asi po 200 metrech běhu, kdy mu policista opakovaně dával výzvy k zastavení, padl řidič vyčerpáním do pole. Policista muže doběhl a zadržel. Poté byl převezen do policejní cely. Následnou lustrací se zjistilo, proč před policisty 22letý muž z Ústí nad Labem zběsile ujížděl. I pře své mládí má totiž celkem 4krát uložen zákaz řízení motorových vozidel. Navíc byla provedena orientační zkouška na drogy, která prokázala přítomnost amfetaminu v těle. Vozidlo, které je řidičovo majetkem, bylo zabaveno a jelikož s ním opakovaně páchal trestnou činnost, hrozí jeho propadnutí státu. Řidiče budou policisté řešit ve zkráceném přípravném řízení pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky.

Hledáme svědky nehody

K dopravní nehodě mělo dojít dne 29. července 2022 v 10:55 hod. v Teplicích, na silnici I/8 u nájezdu z ulice Hřbitovní, kde došlo ke střetu pravého předního boku nákladního vozu Mercedes-Benz s přívěsem, který jel po silnici I/8 ve směru na Dubí a levého boku nezjištěného vozu, který najížděl na silnici I/8 ze Hřbitovní ulice směrem na Dubí. Na místě bylo nalezeno levé zpětné zrcátko, pravděpodobně také tovární značky Mercedes-Benz. Řidič, který nerespektoval dopravní značku „Dej přednost v jízdě“ z místa nehody ujel, aniž by splnil své zákonné povinnosti. Veškeré informace k nehodě zavolejte na Dopravní inspektorát v Teplicích, tel. 974439260.

