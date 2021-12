Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Utíkají před Tálibánem

KRAJ - Cizinci přicestovali v návěsu sedící na paletách pod stropem.

zajištění cizinci v návěsuVčera krátce po obědě jsme na lince 158 přijali oznámení týkající se 6 cizinců, kteří přicestovali v návěsu společně se zbožím do jedné firmy u Hradce Králové.

Na místo okamžitě vyrazili policisté cizinecké policie, kteří po otevření návěsu uviděli šest cizinců sedících na paletách pod stropem. Ani jeden z nich nepředložil doklad totožnosti ani doklad o legálním pobytu, proto jsme je zajistili a převezli na odbor cizinecké policie.

Policisté dále prověřením v databázi zjistili, že se jedná o 1 nezletilé dítě, 2 mladistvé osoby a 3 dospělé cizince pocházející z jednoho asijského státu, kteří kromě nezletilého dítěte mají zažádáno o azyl v Rumunsku. Všichni byli podrobeni testu na Covid-19 s negativním výsledkem.

Z jejich výpovědí vyšlo najevo, že všichni utíkají ze svých zemí před Tálibánem.

Policisté děti předali pracovníkům orgánu sociálně - právní ochrany dětí a dospělí budou umístěni do zařízení pro zajištění cizinců a naší snahou bude uplatnit jejich vrácení do Rumunska, kde mají zažádáno o azyl.

Řidiče kamionu jsme vyslechli a dále prověřujeme, zda věděl, že převáží migranty či nikoliv.

por. Pižlová Šárka, DiS.

17. 12. 2021 13:10

