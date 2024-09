Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Utekl se zlatým prstenem

Policisté pátrají po neznámém muži, který ze zlatnictví v Praze 1 utekl bez zaplacení.

Neznámý muž navštívil v polovině července zlatnictví v ulici Na Poříčí v Praze 1, kde z počátku vystupoval jako klasický zákazník. V okamžiku, kdy mu prodavač předal zlatý prsten s dvěma kameny k vyzkoušení, tak po malé chvíli vzal nohy na ramena a z provozovny utekl i s prstenem pryč. Prodavači se ho dostihnout nepodařilo a tak vše oznámil na linku 158. Neznámý muž tímto jednáním způsobil škodu za bezmála dvacet tisíc korun.

Policisté z místního oddělení Masarykovo nádraží zajistili kamerové záznamy, na kterých je celé počínání neznámého pachatele velmi dobře zachyceno. Jednalo se o muže ve věku kolem 40 - 50 let, silnější postavy s holou hlavou. Jelikož se ho do současné chvíle policistům nepodařilo vypátrat, tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud muže na kamerovém záznamu poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho nalezení, kontaktujte prosím linku 158.

Pachateli krádeže hrozí v případě dopadení a odsouzení až dvouletý pobyt za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 19. září 2024

