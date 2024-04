Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Utekl bez lupu

CHOMUTOVSKO - Při útěku „narazil“ na dveře, navíc byl později dopaden; Skoro tři promile a zákaz k tomu.

Prosklené dveře se do cesty postavily mladému muži, který v kadaňském supermarketu odcizil několik balení masa za 1.800 korun a chtěl s ním utéct. Když bez zaplacení vyběhl z prodejní zóny, při úniku doslova narazil na nečekaného soupeře. Tím byly skleněné dveře u východu, kterých si v tom „fofru“ jaksi nevšiml a plnou silou do nich vrazil. Sklo u dveří prasklo a on sám i s kořistí upadl na zem. Maso nechal ležet a byl rád, že se mu podařilo utéct, i když bez lupu. Po pár dnech však byla jeho smůla završena, když jeho totožnost odhalili policisté a sdělili mu podezření ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci. Škoda na dveřích byla vyčíslena na bezmála 22 tisíc korun. U soudu může 21letému „smolaři“ hrozit s ohledem na nedávné odsouzení pro majetkovou trestnou činnost v krajním případě až tříleté odnětí svobody.

Skoro tři promile a zákaz k tomu

V policejní cele skončil 36letý Chomutovan, který v pátečních nočních hodinách řídil značně posilněný alkoholem. Hlídka jedoucí směrem od Údlic do části Přečaply si všimla vozidla, které po silnici kličkovalo ze strany na stranu. Policisté se proto rozhodli vozidlo zastavit a zkontrolovat. Jejich podezření, že řidič je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, se vzápětí potvrdilo. Muž, z něhož byl cítit alkohol, absolvoval dvě dechové zkoušky, které ukázaly hodnoty 2,8 promile alkoholu. Nejen kvůli svému stavu však dotyčný za volantem neměl vůbec co dělat. Lustrací bylo totiž zjištěno, že má uložen zákaz řízení motorových vozidel platný až do září příštího roku. Cesta tohoto řidiče tedy skončila předčasně jeho zadržením a umístěním do cely. Po vystřízlivění mu za jeho prohřešek policisté sdělili podezření ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 23. dubna 2024

