Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Útěkář se vrátil do Trutnova

TRUTNOVSKO - Policisté ho eskortovali zpět do Havlíčkova Brodu.

Trutnovští policisté včera po obědě vypátrali a následně zadrželi v centru města 31letého muže, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání koncem února 2024, poté co utekl ze zařízení v Havlíčkově Brodě.

Jedná se o muže, který se na „trutnovské scéně“ objevuje již několik let a policisté ho velmi dobře znají kvůli jeho dlouholeté protiprávní činnosti.

Policejní komisař proti němu zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádež a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Obviněnému klademe za vinu že, v říjnu 2023 nejméně ve dvou případech v Trutnově „nakupoval“ bez placení přičemž způsobil škodu přesahující 1.000 korun. Dále měl v prosinci 2023 násilím vniknout do objektu, který neoprávněně užíval a poté z něho navíc odcizil plynové ohřívače za 5 tisíc.

Této nezákonné činnosti se dopustil i přesto, že byl v posledních třech letech odsouzen pro zločin loupež a brány věznice opustil v únoru 2023.

V neposlední řadě obviněný koncem února 2024 utekl z areálu nemocnice v Havlíčkově Brodě, kam byl umístěn jako pacient s ústavní ochrannou léčbou, kterou mu nařídil soud.

Policisté ho dnes v noci eskortovali zpět do Havlíčkova Brodu.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody do tří let.

por. Pižlová Šárka, DiS.

11. dubna 2024, 14:20

