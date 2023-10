Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Útěk s riflemi

MOSTECKO - Teď hrozí muži další trest; Z hladu rozbil výlohu.

Při odpolední toulce Litvínovem navštívil 25letý zákazník jeden z obchodů s oděvem, a to již s nekalým úmyslem. Hned za vstupem ho zlákaly vystavené rifle, které byly vyskládané ve třech hromádkách. Jednu z nich popadl a z prodejny vyběhl ven. Hromada čítala 8 kusů džínových kalhot v celkové ceně 3600 korun. Nosit je muž ale nehodlal. Prý potřeboval nutně peníze, proto všechny kalhoty různých velikostí obratem rozprodat za tisícovku. Při prověřování oznámené krádeže litvínovští policisté zjistili totožnost Mostečana, ale i to, že se teprve v srpnu letošního roku vrátil z desetiměsíčního vězení. Proto si na obvodním oddělení převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Vzhledem k minulému trestu, hrozí muži v případě uznání viny další až tříletý pobyt za mřížemi.

Na obvodním oddělení Zahradní si převzal sdělení podezření 31letý muž ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Ten si na konci září chtěl odpočinout, a proto se usadil na parapetu benzínové čerpací stanice. Prý byl naštvaný, hladový a tak začal nervózně pobíhat kolem vstupních dveří do prodejny. Pak se z nepochopitelných důvodů rozeběhl proti prosklené výloze a udeřil do ní. Ta samozřejmě praskla. To ale Mostečan údajně nečekal. Podle protokolu si chtěl hlavně ulevit, což se mu podařilo. K jeho smůle ale napáchal škodu přesahující 17 tisíc korun. Bude-li odsouzen, může mlátit do mříží věznice až po dobu jednoho roku.

12. října 2023

