Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Útěk pacienta z Bohnic

Policisté hledají pacienta, který utekl z psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Od dnešního dne policisté hledají dvaačtyřicetiletého pacienta, který utekl z psychiatrické léčebny v Bohnicích. Muž má soudem nařízenou ochranou sexuologickou léčbu pro partnerský sadomasochismus a mohl by být nebezpečný bývalé přítelkyni, které v minulosti vyhrožoval.

Popis hledaného: výška 195 cm, silná mohutná postava, světlé krátce střižené vlasy a zelenošedé oči. Muži chybí horní zuby. Oblečený by měl být do světlých kalhoty, tmavé mikiny a na očích by měl mít dioptrické brýle s modrými obroučkami.

Jestliže jste muže viděli, nebo víte, kde by mohl být, kontaktujte linku 158.

por. Bc. Jan Daněk – 4. 6. 2019

