Útěk do Argentiny, Španělska ani Dubaje nepomohl

Další zločinci skončili po skrývaní v zahraničí v českém vězení.

V několika posledních týdnech se policistům z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci (ŘMPS) podařilo úspěšně zakončit tři případy pátrání po uprchlých osobách. Z hlediska závažnosti je velkým úspěchem extradice muže stíhaného za patnáct let starou vraždu. Cizinec, který uprchl již v roce 2010, se dlouhou dobu skrýval v Jižní Americe. Po dlouhých letech nejrůznějších právních překážek rozhodla 10. dubna argentinská justice o jeho vydání do České Republiky. Významnou roli v tomto případu sehrál i INTERPOL a jeho zástupci v této latinskoamerické zemi jejich snahou pomoci s vydání zločince z této země.

Dalším státem, který se za posledních několik let stal zajímavým místem pro české uprchlíky, jsou Spojené arabské emiráty, kam se uchýlila i mladá žena, která nenastoupila trest odnětí svobody za majetkovou trestnou činnost a v minulém roce uprchla do Dubaje. Tam byla na konci února zadržena místní policií a po splnění všech formalit je již od konce dubna v českém vězení.

Třetí zásah proti pachateli, kterému se nechtělo do vězení a pohyboval se ve Španělsku, proběhl v rámci evropského práva velmi rychle a v řádu několika týdnů od zadržení na Evropský zatýkací rozkaz byl ze Španělska předán do ČR.

Intenzivní zapojení policistů ŘMPS v rámci INTERPOL, SIRENE a dalších policejních organizací a patforem tak výrazně pomáhá k eliminaci míst, kde mohou mít čeští uprchlíci zdánlivý pocit bezpečí.

Důležitou součástí celého procesu pátrání je i zajištění návratu zločinců do Česka. Ten provádějí speciálně vyškolení policisté, tzv. Air Marshalové cizinecké policie. Kromě leteckých eskort uprchlíků je jejich každodenním úkolem i zajišťování bezpečnosti na palubě vybraných letů z pražského letiště. Součástí všech operací českých Air Marshalů je pečlivá příprava, která zahrnuje vyhodnocovaní jak konkrétních rizik spojených s přepravou zločinců, tak dalších rizik a nezbytných opatření, která jsou spojená se zajištěním bezpečnosti letecké dopravy. Jen od začátku letošního roku provedli policisté již 40 eskort ze zahraničí do Česka.

Vysoká profesionalita českých expertů na bezpečnost na palubách letadel je předurčila k úzké spolupráci s nejrůznějšími bezpečnostními složkami evropských států, které mohou školit, ale také se podílet přímo na eskortách. V neposlední řadě jsou zapojeni do návratových operací agentury FRONTEX, tedy zajišťují bezpečnost při letech navracejících nelegální cizince do zemí jejich původu. V rámci těcho operací v poslední době například přepravili ze Švédska do Pakistánu a Bangladéše několik desítek osob nelegálně pobývajích na území EU.

kpt. David Schön

7. května 2023





