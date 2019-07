Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ustlala si na cizím gauči

CHOMUTOVSKO - Policisté ženě sdělili podezření; Distributor pervitinu obviněn; Policisté dopadli žhářku.

Na červencový noční zážitek asi jen tak nezapomene mladý pár z Chomutova. Nejprve je uprostřed noci v jejich pronajatém bytě v centru města vzbudilo opakované zvonění na domovní zvonek. Za dveřmi však nikdo nebyl, takže se snažili znovu usnout. Po chvíli uslyšeli zvuk odemykání dveří a poté chůzi po bytě. Nepříjemné překvapení je pak čekalo v obývacím pokoji. Tam si zrovna na gauč lehala cizí žena. Na otázku obyvatel bytu, co tam dělá, jim měla odvětit, že jde spát. Poté se dle tvrzení poškozených přikryla jejich dekou a ihned usnula. Do bytu se žena dostala zřejmě za pomoci klíčů jeho uživatelů, kterým nejspíš vypadly v blízkosti bytu z kapsy. Přivolaní policisté 26letou ženu zadrželi a následující den jí sdělili podezření z trestného činu porušování domovní svobody. Ke svému jednání se žena při výslechu odmítla vyjádřit. Věc chomutovští policisté nadále řeší ve zkráceném přípravném řízení. V případě uznání viny soudem hrozí ženě trest odnětí svobody až na dvě léta.

Distributor pervitinu obviněn

Další případ distribuce pervitinu objasnili kadaňští kriminalisté. Tentokrát měl drogu v průběhu letošního roku na různých místech v Klášterci nad Ohří prodávat 28letý muž z Klášterce. Vyšetřovatelka muže obvinila z prodeje pervitinu ve více než dvou desítkách případů. Pokud bude dotyčnému jeho vina prokázána, může mu soud za trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy uložit trest odnětí svobody na jeden rok až pět let, případně peněžitý trest. Vyšetřování probíhá na svobodě.

Policisté dopadli žhářku

Dvaačtyřicetiletou žhářku z Kadaně dopadli v uplynulých dnech kadaňští policisté. Žena měla v polovině července na několika místech v Kadani zapálit čtyři kontejnery na různý odpad a poté utéct. Policisté však ženu následně zadrželi a umístili do cely. Dotyčné bylo téhož dne sděleno obvinění ze spáchání trestného činu poškození cizí věci a vyšetřovatel vyhotovil podnět k podání návrhu na vzetí obviněné do vazby. Soudce pak rozhodl o jejím propuštění na svobodu za současného uložení dohledu probačního úředníka. Další vyšetřování tak probíhá na svobodě. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 22 tisíc korun. Nebylo to poprvé, co se žena měla dopustit žhářství. Již v minulosti byla za zapalování kontejnerů odsouzena.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence Chomutov

22. července 2019

vytisknout e-mailem