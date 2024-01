Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ústečtí hlídkaři vypátrali dvě hledané osoby

ÚSTÍ NAD LABEM - Policistům při prohlídce objektu neunikla ani sklepní chodbová šachta pod schody.

Hlídkaři vypátrali dvě hledané osoby

Hlídce policistů z oddělení hlídkové služby se v odpoledních hodinách podařilo vypátrat v jednom z bytů v ulici Jindřicha Plachty 37letého muže, který byl veden v celostátním pátrání z důvodu, že nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody. Muž policisty na sebe upozornil tím, že při spatření hlídky na ulici, před nimi začal utíkat. Po prohlídce panelového domu, kam před hlídkou zaběhl a díky kamerovému systému se podařilo hledaného muže vypátrat. Majitel bytu jej na začátku zapíral, ale po informaci o kamerovém systému, jej prozradil. Muž se tak dopustil trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí.

Ve druhém případě se policistům podařilo vypátrat 45letého muže, který utekl z nestřeženého pracoviště. Na pracoviště docházel z výkonu trestu odnětí svobody. Policisté měli popis a fotografii hledané osoby a prováděli prověrky míst, kde by se osoba mohla nacházet. Jedno z míst bylo i bydliště družky. Ta, jak tomu velice často bývá, samozřejmě uvedla, že svého partnera dlouho neviděla. Policisté si ale dali tu práci a provedli prohlídku celého domu i sklepních prostor. Neušla jim ani sklepní šachta pod schody. Po otevření dřevěných dvířek uviděli osobu, která se zde tísnila. Policisté schovávajícího muže vyzvali, aby vyšel ven. Muž uposlechl a policisté v něm poznali hledanou osobu. Po dotazu policistů, proč utekl, muž odpověděl, že se mu stýskalo po družce. Následně byl eskortován na obvodní oddělení a po provedení dalších úkonů do výkonu trestu odnětí svobody.

Krádež vonných svíček

Chlumečtí policisté ve zkráceném přípravném řízení šetří případ krádeže dvou desítek značkových vonných svíček. Podezřelý ve dvou případech v měsíci prosinci navštívil zahradní centrum, kde si na prodejní ploše do batohu naskládal vždy deset a deset svíček. Následně bez placení prošel přes pokladny. Svým jednáním způsobil škodu kolem 19 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že byl podezřelý v minulosti za majetkovou trestnou činnost již odsouzen, hrozí mu v tomto případě trest odnětí svobody až do výše 3 let.

Ústí nad Labem 9. ledna 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem