Úspory lodníka nezachránila

HODONÍNSKO: Seniorka odeslala na námořníkův účet skoro padesát tisíc korun.

Předvánočního času využil zatím neznámý pachatel ke kontaktu s jedenasedmdesátiletou ženou z Hodonínska. Původně nezávazná elektronická komunikace dosáhla s postupem času širšího rozměru. Podvodník vystupující jako lodní inženýr si před několika dny posteskl, že jeho loď musí pro technické problémy kotvit v přístavu. Zároveň vyjádřil obavy o své úspory. Ty by se po vyplutí na moře mohly v bezpečnostně nestabilních vodách stát kořistí pirátů. Proto se dohodli na jednoduchém řešení. Své důvěrné známé pošle balík se zajímavou hotovostí a cennostmi, který si později vyzvedne. Všechno má jen jediný háček. Bude nutné zaplatit skoro padesát tisíc korun poštovného. To žena akceptovala a sumu bezmyšlenkovitě odeslala na námořníkův účet. Až později pochopila, že byla pravděpodobně podvedena. To jí policisté potvrdili. Zároveň zdůraznili, že na podvodné jednání reagovala poměrně rychle. V obdobných případech přicházejí od podvodníka další a další, často nesmyslné, požadavky na platbu. Škoda se tak poměrně rychle vyhoupne do závratných částek.

por. Bohumil Malášek, 13. února 2024

