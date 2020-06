Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Úspěšný zákrok prvosledové hlídky

KLADENSKO – Vyhrožující muž střelnou zbraní byl policejními hlídkami zpacifikován.

Před sedmnáctou hodinou dne 4. června 2020 na linku 158 oznámila poškozená žena vyhrožování krátkou střelnou plynovou zbraní v bytovém domě v obci Zlonice, ze strany jejího syna.

Na místo oznámení byli ihned vysláni policisté místního obvodního oddělení Zlonice a policisté prvosledové hlídky oddělení hlídkové služby Kladno. Po příjezdu bylo zjištěno, že v bytovém domě se v jednom z pokojů uzamkl muž ve věku osmnácti let, který ohrožoval krátkou střelnou plynovou zbraní svoji třiačtyřicetiletou matku, která ve strachu o své zdraví a život toto jednání oznámila na policejní linku. Na základě místní znalosti policistů obvodního oddělení Zlonice bylo zjištěno, že se jedná o muže, který je uživatelem drog s nepředvídatelným jednáním a údajně je ozbrojen.

Před vstupem do domu podezřelý muž sledoval policisty z okna z prvního nadzemního podlaží a opakovaně pokřikoval, že dolů v žádném případě nepůjde. Policisté prvosledové hlídky vybaveni balistickým kompletem včetně balistického štítu provedli vstup do domu a následně do bytu, kam byli vpuštěni poškozenou ženou, která jim umožnila vstoupit i do pokoje, kde se nacházel podezřelý mladík. Policisté ihned vyzvali sedícího muže na posteli několika výzvami, které uposlechl. Na dotaz ohledně zbraně neustále opakoval, že žádnou zbraň nemá. Poté co byl podezřelý zajištěn byla na posteli pod dekou nalezena krátká střelná zbraň.

Policisté obvodního oddělení Zlonice muže poučili, že je omezen na svobodě a bude eskortován na policejní služebnu k provedení prvotních a procesních úkonů. Na základě tohoto oznámení se muž začal vzpouzet a klást odpor. Policisté muže okamžitě vyzvali, aby svého protiprávního jednání zanechal nebo bude použito donucovacích prostředků. Vzhledem k tomu, že podezřelý na opakované výzvy nereagoval a neustále se aktivně snažil bránit, použili policisté prvosledové hlídky donucovací prostředky formou hmatů a chvatů. Po provedení úkonů byl podezřelý eskortován a umístěn do policejní cely.

Policisté obvodního oddělení Zlonice nyní tento případ prošetřují a osmnáctiletý muž je podezřelý z trestných činů nebezpečné vyhrožování a výtržnictví.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

5. června 2020

