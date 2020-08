Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Úspěšný zákrok policejní hlídky

KLADENSKO – Ujíždějící motorkář nereagoval na policejní výzvy.

Policisté obvodního oddělení Zlonice kolem deváté hodiny dne 6. srpna 2020 prováděli hlídkovou kontrolní činnost na pozemních komunikacích v teritoriu Velvarska. Při projíždění silnicí mezi obcemi ve směru jízdy od Hobšovic do Nabdína zaznamenali v protisměru jedoucí motocykl CROSS, který neměl zadní registrační značku. Policisté se ihned vydali za tímto motocyklem a chtěli provést jeho kontrolu. Řidič však nedbal výstražné světelné ani zvukové signalizace k zastavení a ani na policejní výzvy nereagoval. Nedaleko obce Ješín motocyklista odbočil do prostoru zde probíhající stavby obchvatu obce a poté sjel do polí. Policejní hlídka podezřelého řidiče pronásledovala po poli. Po desetiminutovém pronásledování se podařilo policistům donutit podezřelého řidiče motocyklu k zastavení, a to až po použití donucovacího prostředku formou namíření střelnou zbraní.

Následným policejním šetřením bylo zjištěno, že podezřelým motocyklistou je třiatřicetiletý muž z Velvarska, který usedl na motocykl v době, kdy má platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to s platností do 14. srpna 2020.

Policisté případ prošetřují a muž je nyní za své protiprávní jednání podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který mu hrozí maximální trest odnětí svobody ve výši až 2 roky. Muž se již v minulosti této trestné činnosti dopustil v několika případech.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

7. srpna 2020

