Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Úspěšní moravskoslezští policejní plavci

Ms kraj: Medaile z policejního plaveckého mistrovství

Jako již tradičně se v dubnu konalo Policejní mistrovství České republiky v plavání se záchranou tonoucího. Co se týká moravskoslezských policistů, našim plavcům to zaslouženě mnohokrát „cinklo“ a odvezli si i medaile nejcennější…

Do místa konání, Mělníku, vyrazila a o cenné kovy bojovala šestice policistů Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Plavali jak v kategoriích jednotlivců, tak týmů. Soupeři jim byli kolegové z několika dalších krajských ředitelství, ale také z Policejního prezidia či celorepublikových útvarů.

Konkurence, samozřejmě v tom dobrém slova smyslu, byla silná, ale naši policisté si díky skvělým výkonům doplavali v individuálních disciplínách pro celkově 8 zlatých, 5 stříbrných a 4 bronzové medaile. „Na bedně“ byli pak ještě dvakrát, neboť v družstvech obsadili ve dvou disciplínách totožně bronzové místo.

Tři disciplíny a tři vítězství ve své kategorii! Prostě skvělý výkon Ivana Piláta, vedoucího obvodního oddělení Kopřivnice a současně vedoucího výpravy. Jak mistrovství, kterého se zúčastnil více než 20x, hodnotí? „Cením si opravdu vynikajících výkonů všech kolegů, kdy někteří sbírají první zkušenosti. Náš tým se totiž obměnil. A přestože v něm již nebyli dlouholetí a pravidelní medailisté, vedli jsme si nesmírně dobře.“ Kolega ještě nesměle dodal, že pokud by se mistrovství konalo o týden později, věkově by se přesunul do další kategorie a jeho letos zaplavaný čas by byl novým českým (nejen mezi policejními plavci) rekordem! Nebudeme spekulovat, zda se tento plavecký matador, který startoval na mistrovstvích Evropy i světa, zúčastní i příští rok, ale přejeme mu to.

Doplním, že tři další policisté z týmu našeho kraje slouží například u speciální pořádkové jednotky či územního odboru Frýdek-Místek.

Moravskoslezští plavci stáli 16 x na stupních vítězů (8 x první, 3 x druhé a 5 x třetí místo):

Ivan Pilát

1. místo 50 volný způsob

1. místo 50 motýl

1. místo 50 znak

Peter Hořava

1. místo 50 prsa

1. místo 100 prsa

2. místo 50 znak

1. místo 100 polohový závod

Martin Perutka

2. místo 50 volný způsob

2. místo 50 motýl

1. místo 100 volný způsob

1. místo 100 motýl

Daniel Blažek

3. místo 50 prsa

3. místo 100 prsa

Karel Handlovič

3. místo 50 motýlek

David Bezruč

umístění ve štafetě – viz. 3. místo 4x50 volný způsob



Štafeta Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje obsadila:

3. místo 4x50 polohový závod

3. místo 4x50 volný způsob

Pánové, gratulujeme a děkujeme za perfektní reprezentaci.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 27. dbuna 2023

vytisknout e-mailem