Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Úspěšně proběhl 11. ročník projektu SAFETY ROAD

ÚSTECKÝ KRAJ - Cíl splněn. Stovky studentů - řidičů nebo budoucích řidičů osloveny. Teď už je to na nich.

Během tří dnů, od 24. do 26. září 2024, jsme v rámci 11. ročníku úspěšného projektu SAFETY ROAD navštívili Děčín, Litoměřice a Louny. Akce, zaměřená na prevenci mezi mladými řidiči, oslovila přibližně 700 studentů středních škol, gymnázií a učilišť z celého Ústeckého kraje. Hlavními partnery projektu bylo Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje a Krajský úřad Ústeckého kraje, kteří společně s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) připravili bohatý program.

Projekt se soustředí na mladé lidi ve věku 17–19 let, kteří již vlastní řidičský průkaz nebo si jej teprve plánují pořídit. Statistiky totiž ukazují, že řidiči do dvou let po získání řidičského oprávnění způsobí až 30 % dopravních nehod. Každý rok je tento preventivní program postaven na tragické události, při které ztratili život mladí lidé – smutná připomínka, že i letos nebylo výjimek.

Letošní ročník jsme znovu rozšířili o spolupráci s Hasičským záchranným sborem a Zdravotní záchrannou službou Ústeckého kraje, což se v minulosti ukázalo jako velmi přínosné. Tyto tři složky IZS pravidelně zasahují u dopravních nehod a jejich přítomnost během programu pomohla studentům přiblížit realitu tragických situací.

Během akce si studenti mohli na vlastní kůži vyzkoušet brýle simulující vliv alkoholu a drog, zažít náraz v simulátoru při rychlosti 30 km/h, a dokonce si procvičit poskytování první pomoci. Seznámili se také s prací IZS přímo na místě mimořádné události.

Zpětná vazba od studentů i učitelů ukazuje, že projekt SAFETY ROAD opět zanechal hluboký dojem. Emoce v sálech byly cítit nejen mezi studenty, ale i mezi učiteli. Atmosféra celé akce podtrhla důležitost prevence a zodpovědnosti za volantem, kterou si účastníci odnesli jako silné životní poselství.

Ústí nad Labem 27. září 2024

por. Mgr. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

