Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Úspěšné pátrání po seniorce

TRUTNOVSKO – Pátrací akce trvala pouze hodinu.

Ve středu 14. srpna o půl sedmé navečer přijali trutnovští policisté oznámení o pohřešování 80leté seniorky. Obrátila se na ně její kamarádka, která uvedla, že žena odešla již v dopoledních hodinách na houby a ještě se nevrátila. Před samotným oznámením spolu mluvily telefonicky a žena ji řekla, že leží někde v lese a nemůže vstát.

Policisté okamžitě začali zjišťovat veškeré informace a koordinovat pátrací akci. Po vyhodnocení, kde by se seniorka mohla nacházet, do terénu vyrazila desítka policistů a dva policejní psovodi se služebními psy. Následně začali propátrávat oblast lesa nad ulicí Tatranská a Karpatská v Trutnově.

Se ženou byli policisté po dobu pátrání v telefonickém kontaktu, ale bohužel se od ní nedařilo získat informace upřesňující místo, kde se nachází. K úspěšnému vypátrání a záchraně seniorky přispělo nakonec také částečně štěstí, když ji ležící ve svahu na zaniklé lesní cestě nalezla náhodně procházející další houbařka se svým synem. Ta následně komunikovala s policisty a snažila se je k místu navést. I tak ale nebylo lehké hůře přístupné místo v lese přesně najít. Naštěstí vše dopadlo dobře a po hodině od oznámení se policisté k ženě dostali. Bezprostředně ji poskytli první pomoc, zjistili její zdravotní stav, zabalili ji do izotermické fólie a podložili hlavu. Na zemi ležela zřejmě několik hodin, nemohla se zvednout a byla ji zima. Přivolaní záchranáři si seniorku převzali do péče a poté převezli do Oblastní nemocnice v Trutnově k dalšímu vyšetření. Do sanitního vozu ji přenesli společnými silami s policisty na nafukovacích nosítkách.

Tento týden se jedná už u druhé úspěšné pátrání po seniorce na Trutnovsku. Naposledy policisté hledali 79letou ženu z Radvanic. Tu se podařilo vypátrat při pondělní (12. 8.) rozsáhlé pátrací akci ve spolupráci s hasiči a horskou službou po nasazení policejního vrtulníku, ze kterého ji policisté lokalizovali na lesní mýtině v oblasti zvané Pod Žaltmanem.

Všem zúčastněným patří velké poděkovaní.

nprap. Lukáš Vincenc

15. srpna 2019, 13:32

