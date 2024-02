Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Úspěšná resuscitace napadené ženy

Policisté z Oddělení hlídkové služby Prahy I zachránili ženu, která po napadení omdlela a přestala dýchat.

Operační důstojník na začátku února vyslal hlídku z „oháesky“ do ulice Jugoslávských partyzánů v Praze 6, kde se dle oznámení měl nacházet muž od krve a žena v bezvědomí. Policisté po příjezdu na místo oba dva nalezli a začali zjišťovat, co se na místě stalo. Oba účastníci byli ve značném stavu podnapilosti, ale svědci na místě uvedli, že se oba vzájemně napadali a ve chvíli když muž do ženy strčil, upadla na zem a zůstala bezvládně ležet.

V době příjezdu policistů seděla napadená na zemi a s hlídkou komunikovala. V průběhu konverzace však začala náhle ztrácet vědomí, omdlela a přestala dýchat, a tak policisté okamžitě začali s oživováním. Muž, který měl napadení na svědomí policistům bránil v resuscitaci a tak ho musel zakročující policista za pomoci zákonných výzev vykázat opodál. V průběhu nepřímé srdeční masáže se žena několikrát částečně probrala, ale ne tak, aby policisté mohli resuscitaci ukončit. Z toho důvodu se rozhodli na poškozenou přiložit defibrilátor AED, který však nedoporučil výboj, a tak pokračovali v masáži dál. Zanedlouho se jim podařilo u ženy obnovit životní funkce a tak již jen kontrolovali její zdravotní stav až do příjezdu záchranářů. Těm ženu předali již v plném vědomí a ti ji následně převezli do nemocnice k dalšímu ošetření.

Celý případ vzájemného napadení šetří policisté z místního oddělení Dejvice, kteří si událost na místě převzali. Oba zúčastnění jsou podezřelí ze spáchání trestného činu výtržnictví, za což jim v případě odsouzení hrozí až dva roky za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 20. února 2024

