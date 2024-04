Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Úspěšná realizace táborských kriminalistů

Tábor – Ostrava – Nejen z krádeže luxusního sportovního vozidla byli obviněni dva muži.

Celý případ začal pár dní před vánočními svátky loňského roku, kdy byl na jednom z parkovišť na Pražském sídlišti v Táboře nalezen podezřelý přívěs na přepravu vozidel se skříňovou nástavbou. Vzápětí policisté zjistili, že jeho útroby skrývají sportovní luxusní automobil značky Porsche 718 Cayman GT4 a čtyři kompletní kola k vozidlu BMW v závodní verzi. Vynikající operativní činností se podařilo zjistit, že přívěs s luxusním vozem byl odcizen v Německu, konkrétně v Bavorsku.

Táborští kriminalisté odvedli obrovský kus profesionální práce a dokázali, že umí vyřešit případy nejen na svém teritoriu, ale i případy které přesahují hranice našeho státu. Na základě své intenzivní, soustavné a precizní práce zadrželi v uplynulých dnech, ve spolupráci se Zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje a Zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, tři muže. Dva ze zadržených byli obviněni. Dvaatřicetiletý muž z Táborska si převzal usnesení o zahájení trestního stíhání ve věci zločinu krádež formou spolupachatelství a pro přečin neoprávněné užívání cizí věci. Šestačtyřicetiletý muž z Ostravska byl obviněn ze spáchání zločinu krádež formou spolupachatelství a z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Vyšetřováním bylo zjištěno, že mladší z mužů měl využít ke krádeži přívěsu dodávkový automobil, kterého se měl neoprávněně zmocnit v jedné z půjčoven automobilů v Českých Budějovicích. Obviněný muž z Ostravska měl řídit vozidlo i přesto, že mu byl uložen několika rozhodnutími soudů a správních orgánů zákaz řízení všech vozidel.

Oba se shora uvedeného jednání měli dopustit přesto, že byli v posledních třech letech potrestáni pravomocným rozsudkem soudu.

Doposud zjištěná škoda přesahuje 10 milionů korun. Lze ovšem předpokládat, že jejich trestná činnost je rozsáhlejší, a že se tudíž nejedná o konečnou sumu. Kriminalisté na případu neustále intenzivně pracují.

Byl podán státnímu zástupci podnět k návrhu na jejich vzetí do vazby. Soud návrh státního zástupce akceptoval a poslal oba do vazební věznice. U soudu jim hrozí trest odnětí svobody na dobu až osmi let.

