Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Úspěšná realizace na poli TOXI

RYCHNOVSKO – Kriminalisté zastavili další drogový byznys.

Rychnovští kriminalisté v minulých dnech zadrželi dvě osoby, které měly na Rychnovsku vyrábět a prodávat omamné a psychotropní látky.

Kriminalisté zahájili trestní stíhání mužů ve věku 34 a 37 let. Mladšímu z mužů hrozí za zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy v případě prokázání viny až 10 let za mřížemi. Staršímu z mužů hrozí ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dílem spáchaný ve formě pomoci v případě prokázání viny až 5 let za mřížemi.

Za vinu je jim kladeno, že každý s různým osobním zapojením, měli opakovaně hned na několika místech nakupovat, vyrábět a následně poskytnout drogu za účelem zisku. Během domovních prohlídek kriminalisté zajistili varnu k výrobě pervitinu a chemikálie k výrobě drog.

Obvinění měli opakovaně vyrábět, zprostředkovávat nebo prodávat ve značném rozsahu psychotropní látku, zvanou pervitin. Jejich trestná činnost je datována od dubna 2019 do června 2021, kdy více jak dvěma desítkám lidí v nejméně 226 případech měli prodat nebo směnit drogu s celkovým finančním ziskem nejméně 100 tisíc korun.

por. Mgr. Lucie Konečná

14.6.2021, 15:00 hod

vytisknout e-mailem