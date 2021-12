Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Úspešná realizace krajského týmu TOXI

ÚSTECKÝ KRAJ - Krajští kriminalisté uštědřili další ránu drogové síti v Ústeckém kraji.

Krajští kriminalisté z týmu TOXI na základě rozpracovaných informací a poznatků získaných od kolegů z NCOZ provedli další významný zásah do drogové scény v Ústeckém kraji. Minulý týden dne 23.11. v dopoledních hodinách souběžně zasáhli na několika místech v kraji. Jednalo se o oblast Ústecka a Teplicka. Byly provedeny tři domovní prohlídky a jedna prohlídka vozidla. Policisté zásahové jednotky zadrželi 6 osob. Při ohledání kriminalisté zajistili 650 gramů pervitinu v různém stádiu výroby (odhadem za 650 tisíc korun). Dále dvě laboratoře na výrobu pervitinu a větší množství chemikálií.

V současné době je trestně stíháno pět osob (r.98, r. 98, r.98, r.79, r.79) pro trestný čin Nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což obviněným hrozí trest odnětí svobody až do výše 12 let. Soudce na tři obviněné uvalil vazbu.

V souvislosti s touto realizací probíhala rovněž realizace mosteckých kriminalistů, kteří zadrželi tři osoby napojené na tuto ústecko-teplickou větev.

Jednalo se o úspěšné zakončení rozpracovaných případů výroby a distribuce pervitinu na území celého Ústeckého kraje.

Tiskovou zprávu NCOZ naleznete v tomto odkazu.

Záběry zásahové jednotky naleznete ve videu.



Ústí nad Labem 3. prosince 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem