Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Úspěšná pátrací akce

PLZEŇSKÝ KRAJ - Během krátké doby se nám podařilo nalézt hledaného muže i s pětiměsíčním dětátkem.

Dnešního dne jsme pátrali při rozsáhlé pátrací akci po muži, který po rodinné rozepři v Plzni odešel z domova s pětiměsíčním miminkem. Jelikož panovala mimo jiné důvodná obava o život a zdraví malého dítěte a také obava o život a zdraví hledaného muže, bylo do pátrací akce nasazeno značné množství našich sil a prostředků. Policisté ze speciální pořádkové jednotky, obvodních oddělení, služební kynologie, ze služby kriminální policie a vyšetřování, odboru cizinecké policie, dopravní policie, včetně kolegů z integrovaného operačního střediska dělali maximum pro to, aby byl muž s miminkem co nejdříve nalezen. Pátrali jsme jak na zemi – pěší i motorizované hlídky ve vozidlech i na čtyřkolkách, tak i ze vzduchu. Situaci nám pomáhal monitorovat policejní vrtulník i drony SIT Magistrátu města Plzně.

Pátrání po hledaném muži s děťátkem mělo šťastný konec. V relativně krátké době se nám je podařilo najít v jednom z restauračních zařízení a oba byli v pořádku. Dohlédli jsme na to, aby dítě bylo bezpečně předáno do péče matky a muže jsme poté na místě zadrželi. Do příjezdu zdravotníků jsme také počkali u maminky s miminkem a pomohli jí s péči o dítě a také se zvládnutím této situace.

V současné době je podezřelý již v policejní cele a budou s ním probíhat procesní úkony. Následně bude stanovena i právní kvalifikace jeho protiprávního jednání, o čemž vás budeme později informovat. V tuto chvíli však není možné s ohledem na to, abychom neohrozili samotný průběh trestního řízení, poskytovat k případu podrobnější informace.

mjr. Mgr. Pavla Burešová

2. srpna 2023

