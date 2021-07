Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Úspěšná pátrací akce

JIČÍNSKO – 13letá dívka byla ve zdraví navrácena rodině.

V úterý 20. července v 18:25 hodin oznámila žena operačnímu důstojníkovi, že pohřešuje svou nezletilou dceru, se kterou se nemůže telefonicky spojit. Teprve třináctiletá dívka měla kolem 15. hodiny odjet na kole za svými kamarády do Kopidlna. Jelikož pohřešovaná trpí cukrovkou a je závislá na inzulinu, neváhali policisté ani vteřinu a zorganizovali pátrací akci. Po dívce pátrala více jak desítka policistů i samotní příbuzní. Do akce se také zapojil tým STOPA, policejní psovod a na pomoc byl přivolán vrtulník.

Celá pátrací akce skončila po téměř čtyřech hodinách, kdy policisté dívku vypátrali na silnici zhruba 10 kilometrů od domova. Následně ji bez zranění předali rodině.



Prevence

Pohřešování dítěte patří pro každého rodiče mezi nejhorší situace, do kterých se může dostat. V období letních prázdnin, kdy se děti daleko častěji pohybují na neznámých místech, ve městech a jsou často jen ve společnosti svých vrstevníků, se toto riziko zvyšuje. Pokud takový případ nastane, je pro rodiče situace velmi nepříjemná, stresující a logicky je vyděsí. Je ale nutné reagovat okamžitě. Každá promarněná chvíle oddálí možnost pomoci dítěti, které může být třeba zraněné.



Pokud se dítě ztratí, nepřišlo ve smluvenou dobu domů nebo se dlouho neozývá, je nejdůležitější nepanikařit. Pod vlivem strachu a stresu může udělat rodič řadu zbytečných chyb. Základem je zachovat klid a zvážit reálné varianty, které mohly nastat.



Jestliže má dítě u sebe mobilní telefon, který je aktivní, ale dítě ho nezvedá, není vhodné na telefon stále dokola volat. Může se tím vybít baterie. V momentě, kdy rodiče telefonují, může být dítě zabrané do nějaké aktivity a volání vůbec nezaregistruje, na telefonu se mu ale zmeškaný hovor zobrazí a dítě se pak může ozvat později.



Rodiče by měli mít od dětí vždy informace o tom, kam jdou a kdy se vrátí. Je také důležité vědět, kde kamarádi dítěte bydlí, mít na ně telefonní číslo a pokud to jde i na jejich rodiče. V případě, že se dítě od kamaráda ve smluvenou dobu nevrátí, měli by rodiče začít s hledáním dítěte právě u jeho vrstevníků. Když u kamaráda, kterému rodiče volají, jejich dítě není, je vhodné se ho hned zeptat, jestli ztraceného ten den někde neviděl nebo jestli neví, s kým může být. Pokud to jde, je nejlepší, aby jeden z rodičů zůstal doma a zkoušel volat kamarádům dítěte a druhý z rodičů by měl dítě hledat venku.



Místo, kde je vhodné po dítěti pátrat, je individuální a závisí na zálibách, zvycích, oblíbených místech a věku dítěte, velikosti obce, charakteru a rázu okolní krajiny, aktuálnímu počasí, denní době apod. V úvahu je nutné vzít také bydliště dalších příbuzných, zda není dítě u nich. Vždy je ale nutné postupovat po předchozím uvážení možností a systematicky.



V rámci prevence je důležité s dětmi především komunikovat a z pohledu rodiče nebo osoby, které je dítě svěřeno, mít přehled o tom, s kým se stýká a kam chodí. Co však dělat, jestliže se dítě ztratí nebo se nevrátí domů?

Prohledejte místa, kde bylo dítě naposledy.

Prohledejte nebezpečná místa v okolí.

Kontaktujte rodinu, přátele, sousedy, kamarády či spolužáky dítěte.

Neprodleně kontaktujte Policii ČR na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Ing. Eliška Majerová

21. 7. 2021, 12:50

vytisknout e-mailem