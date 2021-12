Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Úspěšná česko-slovenská spolupráce na úseku daňové kriminality

ZLÍNSKÝ KRAJ: Organizované skupiny způsobily škody v řádech desítek milionů.

V listopadu letošního roku proběhla na různých místech České a Slovenské republiky společná realizace, při které bylo zadrženo celkem 22 osob. Devět na Slovensku a třináct na území České republiky.

Celá věc má mezinárodní přesah a proto byl již v roce 2020 založen společný česko-slovenský vyšetřovací tým. Jeho členy byli jak kriminalisté odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, tak i příslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy a Národnej kriminálnej agentury Prezídia Policajného sboru (NAKA).

Na území České republiky byly zajištěny mimo jiné i nemovité věci v hodnotě cca 200 milionů korun, tři osobní automobily či dokonce vrtulník. U jednoho z organizátorů zločinecké skupiny, který je vyšetřován vazebně, bylo nalezeno téměř 100 tisíc euro v hotovosti. Během slovenské části realizace byly zajištěny například falešné občanské průkazy, různá razítka, účetní doklady, nelegálně držená zbraň či finanční hotovost ve výši 53 tisíc eur.

Domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor se uskutečnily v obou státech na více než padesáti místech a byla při nich zajištěna řada důkazních materiálů.

Vrchní komisař odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Zlínského kraje zahájil trestní stíhání dvaceti pěti fyzických a osmnácti právnických osob, a to pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, kterou osoby spáchaly ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Prověřováno je v této souvislosti i podezření ze spáchání legalizace výnosů z trestné činnosti. Tu páchaly nejen na našem území, ale i na území Slovenské republiky.

Kriminalisté obviněné podezírají, že si založili organizované skupiny, které se nejméně od roku 2016 zaměřovaly na krácení daně z přidané hodnoty. Škoda v České republice je doposud vyčíslena na více než 130 milionů korun, na Slovensku je to prozatím nejméně 1,4 milionu eur.

Členové organizovaných skupin vytvářeli na území obou států různé obchodní společnosti, které měly poskytovat reklamní služby. Ty však byly pouze fiktivní, popřípadě nadhodnocené. Do podvodných obchodních řetězců byly zapojeny desítky slovenských a českých společností.

Jedním z hlavních organizátorů je podle kriminalistů jednapadesátiletý muž ze Zlínského kraje, kterému v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 9 až 13 let.

Úspěšná mezinárodní spolupráce dále pokračovala odhalením podnikatelských subjektů, které nejen na území Zlínského kraje, ale i na území Slovenska prováděly transfery vysokých částek finančních prostředků.

Podezření na tzv. praní špinavých peněz kriminalisté zlínského odboru hospodářské kriminality začali prověřovat již v prvním pololetí letošního roku. A v létě pak byla zahraničnímu subjektu na účtech zajištěna finanční částka přesahující 2,7 milionů Eur (přes 70 milionů korun). V září vznikla mezinárodní spolupráce zlínských kriminalistů a Kriminálneho úradu finančnej správy SR.

Hlavní komoditou, při jejíž obchodování k nezákonné činnosti docházelo, byly pohonné hmoty. Ty byly obchodovány napřímo mezi Běloruskem a Ukrajinou, nicméně účetně vše probíhalo mnohem složitěji. Podařilo se zadokumentovat řadu mezinárodních obchodních řetězců, které sloužily pouze pro transfer plateb za dodané pohonné látky a s tím spojené logistické služby i přes podnikatelské subjekty na území Slovenské republiky. Za období let 2015 až 2021 se jednalo o dodávky v objemu dosahujícího bezmála 176 milionů tun.

Při kontrolách fakturovaných dat v rámci jednotlivých článků řetězce bylo zjištěno, že mezi sebou jednotlivé společnosti vystavovaly i fiktivní faktury. Vzniklo tak podezření ze zkrácení základu daně z příjmu. Celkový objem kontrolovaných obchodních transakcí přesáhl ve výše uvedeném období částku 12 mld. Eur.

V současné době dochází k dokumentaci trestné činnosti skupiny jak na území ČR, tak i na území SR prostřednictvím Evropských vyšetřovacích příkazů.

15. prosince 2021, nporap. Petr Jaroš

