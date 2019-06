Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Úspěšná akce kladenské prvosledové hlídky

KLADENSKO – Kladenští policisté zadrželi nebezpečnou ženu z trestného činu těžké ublížení za zdraví.

Prvosledová hlídka z oddělení hlídkové služby Kladno byla vyslána dne 12. června 2019 po osmnácté hodině do obce Jeneč v okrese Praha – západ v rámci spolupráce při dopadení nebezpečné osoby. Jednalo se o ženu, která v průběhu incidentu mezi partnery bodla svého manžela a poté z místa činu utekla.

Po příjezdu kladenských policistů oddělení hlídkové služby se na místě činu již nacházela policejní hlídka obvodního oddělení Hostivice, která byla v kontaktu se zraněným sedmačtyřicetiletým mužem, který utrpěl zranění břicha. Vzhledem k tomu, že se jednalo o krvácející zranění, byl muž ošetřen policisty prvosledové hlídky přiložením tlakového obvazu a poté předán do péče posádky ZZS. Následně policisté provedli prvotní šetření k podezřelé ženě. Na základě popisu oděvu a získané fotodokumentace vyjela policejní hlídka provádět pátrání do okolních ulic obce Jeneč. Prvosledové hlídce se během krátké doby podařilo vypátrat podezřelou nebezpečnou osobu v Lidické ulici nedaleko železničního přejezdu. Podezřelá žena byla zadržena za pomoci donucovacích prostředků s přiložením služebních pout. Poté byla eskortována na policejní služebnu obvodního oddělení Hostivice a následně do policejní cely.

Za toto protiprávní jednání obvinili kriminalisté z Prahy – západ jednačtyřicetiletou ženu z trestného činu těžké ublížení na zdraví a Okresní soud Praha –západ rozhodl o vzetí obviněné za tento skutek do vazební věznice v Praze. V současné době se provádí úkony trestního řízení a nelze k případu poskytnout další informace.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

18. června 2019

