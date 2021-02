Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Úspěšná akce "Dallas"

PLZEŇSKÝ KRAJ - Policistům krajského ředitelství se podařilo ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou zadržet osm osob, a to v souvislosti s trestnou činností na úseku drog.

Policisté z odboru obecné kriminality, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje vlastním šetřením zjistili, že v několika objektech na území Plzeňského kraje může docházet k neoprávněnému pěstování konopí. Na základě těchto poznatků kriminalisté zahájili úkony trestního řízení a veškeré okolnosti případu začali prověřovat. Po získání a shromáždění veškerých potřebných důkazů byla na minulou středu naplánovaná akce pod názvem „DALLAS“. Akce, do které se zapojilo přes sedmdesát policistů, začala ve středu (10.2.2021) v časných ranních hodinách. Postupně při ní policisté ve spolupráci se zásahovou jednotkou zadrželi 8 podezřelých osob. Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor (převážně se jednalo o rodinné domy) policisté odhalili čtyři aktivní pěstírny, tři v Plzni a jednu v obci na Domažlicku. Při nich se podařilo zajistit více jak 1 500 kusů rostlin konopí v různých stádiích růstu. Při akci byla zajištěna finanční hotovost bezmála 150 000 korun a cizí měna v přepočtu v několika desítkách tisíc korun. Dále pak policisté zajistili pět osobních vozidel a elektroniku. Mezi zajištěnými věcmi byly samozřejmě i kompletní prvky pro pěstování konopí. Po provedení všech potřebných úkonů a výslechů podezřelých osob pak vrchní komisař předal usnesení o zahájení trestního stíhání celkem sedmi osobám, a to 4 mužům (ve věku 61, 44, 41 a 32 let) a třem ženám (ve věku 59, 45,a 35 let). Všichni obvinění jsou stíháni pro zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, tři osoby jsou navíc stíháni (muži 44 let a 61 let, žena 59 let) jako členové organizované skupiny, kdy čin spáchali ve velkém rozsahu. Muži ve věku 32, 41 a 44 let jsou stíháni vazebně.





por. Bc. Hana Kroftová

17. února 2021

