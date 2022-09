Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Uspěli s osvědčenými báchorkami

KRAJ: Podvodníci stále získávají na internetu zajímavé finanční benefity.

S osvědčenými báchorkami uspěli hned několikrát internetoví podvodníci. Přitom mnohdy získali zajímavý benefit. S nabídkou výhodného investování do finančního projektu oslovil podvodník devětasedmdesátiletou seniorku z Břeclavska. V několika telefonických hovorech postupně vylákal od ženy přihlašovací údaje k jejímu účtu. Z něj pak zmizelo sto padesát tisíc korun. Zhodnocení dříve investovaných peněz do kryptoměny telefonicky nabídl sedmapadesátileté ženě z Kyjovska pravděpodobně jiný podvodník. Ten ji v telefonickém hovoru přemluvil k instalování programu na vzdálenou správu počítače. Pak už jen za spolupráce s poškozenou převedli na její účet sto padesát tisíc korun. To ženu uspokojilo a svůj účet nechala bez kontroly. Jenže na něm dále panoval čilý ruch. Výsledkem byla konečná ztráta skoro sto tisíc korun. Báchorce o tom, že má napadený účet, uvěřila třicetiletá žena z Brna. Aby jej zachránila, podle přesného návodu podvodníka pak vybrala zůstatek a ten obratem vložila na přesně určeném místě na kryptoměnové konto. Ztratila skoro patnáct tisíc korun. Za necelou stokorunu na internetu prodávané tričko znamenalo pro jedenadvacetiletou ženu ztrátu skoro padesáti tisíc korun. Ve výhradně elektronické komunikaci prodávající vyplnila do zaslaného podvrženém odkazu veškeré údaje ke svému účtu a platební kartě. Šikovný podvodník pak bez jejího vědomí zřídil půjčku a získané peníze, včetně zůstatku, převedl jinam. Podobně dopadla jedenačtyřicetiletá žena, která nabízela k prodeji dětský batoh. Ve stejně napsaném podvodném scénáři nezískala dvě stovky, ale ztratila čtrnáct tisíc korun. Prakticky stejný příběh s podobnou škodou se odehrál na Vyškovsku. Rozdíl je pouze v tom, že žena nabízela k prodeji šaty za dvacet korun!

por. Bohumil Malášek, 1. září 2022

