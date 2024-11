Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Úspěchy na policejním mistrovství psovodů a v nepolicejních soutěžích

Ms kraj: Putuje k nám pohár policejního prezidenta za vítězství v družstvech

Také u policejní kynologie platí, že každá soutěž ověří připravenost policistů a v tomto případě i jejich čtyřnohých svěřenců do služby. Je to neocenitelná možnost srovnání a výměny zkušeností.

Ti nejlepší policejní psovodi zamířili do Dobrotic, kde celý minulý týden probíhalo Policejní mistrovství České republiky psovodů se služebními psy 2024 (https://www.policie.cz/clanek/xx-rocnik-policejniho-mistrovstvi-ceske-republiky-psovodu-se-sluzebnimi-psy-v-dobroticich.aspx). Nechyběli ani policisté našeho moravskoslezského krajského ředitelství, pprap. Martin Vyležík ze skupiny základních kynologických činností Ostrava se psem Xanukem a ppor. Libor Kostera ze skupiny základních kynologických činností Bruntál se psem Ragnerem. Účastníci se snažili v kategorii psů hlídkových a kategorii psů výjezdových o co nejlepší umístění, tzn. provést precizně jednotlivé disciplíny a získat za ně co nejvyšší počet bodů. Po jejich sečtení bylo jasno, naši policisté obsadili 1. místo v soutěži družstev a získali putovní pohár policejního prezidenta. Kolegové byli v tomto složení poprvé a jak je vidět, sedli si. Pprap. Vyležík pak obsadil úžasné 2. místo v kategorii psů výjezdových. Krásné body získal a 5. místo obsadil ppor. Kostera v kategorii psů hlídkových, kdy soutěž byla zaměřena na obranu a disciplíny vychází z modelových situací.

Kolegům a jejich psům přináleží gratulace za perfektní umístění, jsme rádi, že máme u moravskoslezské policie tak skvělé kynology s jejich parťáky. Své kvality prokazují nejen ve službě, ale i ve srovnání s ostatními v republice, stejně tak i na mezinárodním poli. Víme však, že za vším stojí každodenní výcvik a ochota dát do každé činnosti i srdce.

V uplynulých měsících se naši kynologové se svými soukromými psy účastnili i dalších, nikoliv výhradně policejních soutěží:

Ppor. Kostera se letos se svým čtyřnohým parťákem 3,5letým německým ovčákem Dagerem nominoval díky 2. místu na Mezinárodním mistrovství republiky Spolku Českého klubu německých ovčáků na tuto soutěž do Německa . Zabojoval o co nejlepší umístění. Na závodech, které proběhly na přelomu září a října, prokázal s Dagerem, že právem patří mezi špičku v oboru . Obsadil 11. místo ze 140 soutěžících a z policistů byl suverénně nejlepší! Pro kolegu to bylo druhé mistrovství, pro Dagera to byla premiéra.

I k těmto úspěchům blahopřejeme!

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 19. listopadu 2024

