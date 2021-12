Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Úspěch v soutěži Markétina dopravní výchova

České Budějovice - Vítězka celorepublikového kola navštěvuje mateřskou školu v Plavě.

Soutěž projektu Markétina dopravní výchova proběhla na území Jihočeského kraje v letošním roce již počtvrté. Nicméně v Libereckém kraji, kde soutěž vznikla, běží velmi úspěšně již řadu let.

Markétina dopravní výchova je projekt, který působí pod značkou Tým silniční bezpečnosti. Jedná se o výtvarnou a literární soutěž, která je rozdělena do celkem čtyř kategorií. V první kategorii jsou výtvarné práce dětí z mateřských škol. Ve druhé kategorii výtvarné práce žáků I. stupně základních škol, ve třetí kategorii výtvarné práce žáků II. stupně základních škol a ve čtvrté kategorii všechny literární práce.

Děti zpracovávají každoročně své výtvory na nové téma. V letošním roce zadavatelé vyhlásili soutěž na téma „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Děti l si tentokrát musely poradit s tématem bezpečného přecházení. Prostřednictvím soutěžních prací měly upozornit na nejčastější chyby, kterých se chodci dopouštějí, a jak si správně počínat při přecházení silnice. V září tohoto roku byly osloveny všechny mateřské a základní školy v našem kraji a děti měly dva měsíce na to, aby své práce zaslaly. Celkem se tak sešlo okolo tří set nádherných výtvorů, ze kterých odborná komise vybrala vítěze. Tabulka vítězů vypadala v Jihočeském kraji takto:

Tabulka vítězů Jihočeský kraj.png

Pro všechny výherce připravili policisté zajímavé ceny, které měly být dětem předány na slavnostním vyhlášení. Vzhledem k současné pandemické situaci však slavnostní akt nemohl proběhnout. Děti však o své výhry nepřijdou a policisté jim je předají individuálně.

Všechny vítězné práce putovaly z jihu Čech do celostátního kola do Liberce, kde odborná komise opět vybírala ty nejlepší. K naší velké radosti se v celostátním kole umístil také jeden "jihočeský" výkres. První místo v silné konkurenci v I. kategorii obsadila Laura Veselá, která navštěvuje mateřsou školu v Plavě na Českobudějovicku. Policisté ji v pátek 10. prosince navštívili přímo v mateřské škole, aby jí předali ocenění nejen za krajské kolo, ale také za vítězství v kole republikovém.

Policisté podobné aktivity dětí vidí jako velmi přínosné. Je potřeba seznamovat děti již od nejútlešího věku s tím, že silnicie je nebezpečné místo a že je nezbytné, aby se v provozu uměly chovat a to ne jen jako chodci, ale také jako cyklisté. Základ je ovšem vždy v rodině, kdy by se do výchovy dětí měli zapojit právě rodinní příslušníci a měli by svým dětem být při dodržování dopravních předpisů a pravidel vzorem.

Foto vítězky celostátního kola:

Vítězka celostátního kola.jpeg

Vítězka celostátního kola 2.jpeg

Vítězná práce.jpg

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

12. prosince 2021

